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Бизнес

Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока — 2»

Рассмотрение новой заявки потребует еще четыре месяца с момента подачи документов
Татьяна Морозова
ТАСС

Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в сообщении регулятора. 

«После тщательного изучения документации [регулятор] пришел к выводу, что сертифицировать оператора газопровода Nord Stream 2 можно только в том случае, если этот оператор был организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии», — следует из сообщения. В агентстве сообщили, что штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в городе Цуге, в Швейцарии, поэтому для управления частью трубопровода, расположенной на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию в Германии.

«Это дочернее предприятие должно стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. Затем дочерняя компания должна соответствовать требованиям о независимости оператора, изложенным в законе об энергетической промышленности Германии. Процедура сертификации будет приостановлена до тех пор, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании»,— отметили в регуляторе. 

Рассмотрение новой заявки на сертификацию оператора «Северного потока — 2» потребует еще четыре месяца с момента представления полного пакета документов, пояснили в агентстве. 

На фоне новостей акции «Газпрома» в ходе торгов на Мосбирже снизились на 2,55% и в моменте достигали отметки 331,61 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:41 по мск.

Цены фьючерсов на газ в Европе после приостановки сертификации оператора «Северного потока — 2», наоборот, выросли, свидетельствуют данные ICE Futures. Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF по состоянию на 12:45 по мск составляла $1042,6 что почти на 11% выше предыдущего дня торгов.

Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США активно выступали против строительства газопровода, называя его политическим проектом. Россия неоднократно подчеркивала коммерческий характер проекта.

Хотя укладка обеих ниток «Северного потока — 2» завершена и по первой из них уже пущен технический газ, оператору строительства Nord Stream 2 необходимо процесс сертификации в качестве независимого оператора согласно правилам ЕС, по которым добычей и транспортировкой газа по участкам трубопровода, расположенным на территории сообщества, должны заниматься разные компании. Этот процесс будет проходить в два этапа. После согласования регулятором, данные по сертификации должны быть переданы в Еврокомиссию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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