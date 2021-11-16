Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока — 2»

«После тщательного изучения документации [регулятор] пришел к выводу, что сертифицировать оператора газопровода Nord Stream 2 можно только в том случае, если этот оператор был организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии», — следует из сообщения. В агентстве сообщили, что штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в городе Цуге, в Швейцарии, поэтому для управления частью трубопровода, расположенной на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию в Германии.