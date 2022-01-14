Первые российские миротворцы покинули Казахстан
Первые подразделения российских миротворцев, которые ранее прибыли в Казахстан, вернулись в Россию на четырех военно-транспортных самолетах Ил-76, сообщило Минобороны. Сегодня планируется доставить российскими самолетами на родину военных Армении, Белоруссии и Таджикистана.
Военнослужащие Киргизии отправятся в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом, добавили в министерстве. 15 января продолжится вывод из страны российских десантников, который завершится до 19 января.
13 января оперативный штаб Казахстана по борьбе с терроризмом заявил об окончании антитеррористической операции и отмене критического «красного» уровня террористической опасности в двух городах и 12 регионах страны. Ограничения сохранились в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях.
Режим ЧП по всей стране был введен из-за беспорядков в стране. Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.
11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена и через два дня начнется их поэтапный вывод из республики. Предполагается, что он займет не более 10 дней. Он подчеркнул, что силы ОДКБ выступили «единым фронтом для помощи Казахстану», а само объединение показало свою востребованность и эффективность. По данным МВД, в ходе беспорядков были задержаны почти 10 000 человек.