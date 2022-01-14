Первые российские миротворцы покинули Казахстан

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена и через два дня начнется их поэтапный вывод из республики. Предполагается, что он займет не более 10 дней. Он подчеркнул, что силы ОДКБ выступили «единым фронтом для помощи Казахстану», а само объединение показало свою востребованность и эффективность. По данным МВД, в ходе беспорядков были задержаны почти 10 000 человек.