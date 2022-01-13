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Силы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты казахстанским силовикам

Ведомости

Миротворческие силы ОДКБ начали передачу социально значимых объектов Казахстана правоохранительным органам страны, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«Началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны», — сообщили представители министерства ( цитата по ТАСС). Подразделения также начали готовить технику и материальные средства к загрузке в самолеты ВКС России — они возвращаются в места своей постоянной дислокации, координируя действия с минобороны Казахстана.

13 января оперативный штаб Казахстана по борьбе с терроризмом заявил об окончании антитеррористической операции и отмене критического «красного» уровня террористической опасности в двух городах и 12 регионах страны. Ограничения сохранились в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях.

Режим ЧП по всей стране был введен из-за беспорядков в стране. Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена и через два дня начнется их поэтапный вывод из республики. Предполагается, что он займет не более 10 дней. Он подчеркнул, что силы ОДКБ выступили «единым фронтом для помощи Казахстану», а само объединение показало свою востребованность и эффективность. По данным МВД, в ходе беспорядков были задержаны почти 10 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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