Силы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты казахстанским силовикам
Миротворческие силы ОДКБ начали передачу социально значимых объектов Казахстана правоохранительным органам страны, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
«Началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны», — сообщили представители министерства ( цитата по ТАСС). Подразделения также начали готовить технику и материальные средства к загрузке в самолеты ВКС России — они возвращаются в места своей постоянной дислокации, координируя действия с минобороны Казахстана.
13 января оперативный штаб Казахстана по борьбе с терроризмом заявил об окончании антитеррористической операции и отмене критического «красного» уровня террористической опасности в двух городах и 12 регионах страны. Ограничения сохранились в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях.
Режим ЧП по всей стране был введен из-за беспорядков в стране. Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.
11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане успешно завершена и через два дня начнется их поэтапный вывод из республики. Предполагается, что он займет не более 10 дней. Он подчеркнул, что силы ОДКБ выступили «единым фронтом для помощи Казахстану», а само объединение показало свою востребованность и эффективность. По данным МВД, в ходе беспорядков были задержаны почти 10 000 человек.