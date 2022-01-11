Газета
Экономика / Финансы / Бизнес Эксклюзивно по подписке

Власти Казахстана готовятся к войне против олигархов. Кому и чем это грозит?

С миллиардерами попытаются договориться неформально, полагают эксперты
Ольга Агеева Дмитрий Гринкевич
Реализовать план изъятия сверхдоходов через классические легальные процедуры будет крайне непросто / Shamil Zhumatov / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о создании общественного фонда «Казахстан халкыны» («Народу Казахстана»), выступая в мажилисе (нижней палате парламента) 11 января.

Это не фонд президента или правительства – это «фонд всех казахстанцев, это народный фонд», подчеркнул президент. Взносы пойдут на поддержку граждан, решение проблем в здравоохранении и образовании. «Будем строить спортивные объекты для детей в городах, районах, поселках, селах. Окажем содействие способным детям, поддержим культуру, поможем Алма-Ате оправиться от страшной трагедии. Из средств этого фонда мы поддержим семьи погибших полицейских и военнослужащих», – привел примеры Токаев.

Фонд будет пополняться из государственных и частных источников, обязательных отчислений монополистов, в частности операторов лотерейной деятельности и центра учета ставок. Планируется привлечь международные благотворительные организации. Правительству поручено определить компании-доноры и согласовать с ними размер ежегодных взносов.

Кто поделится доходами

Благодаря бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву в стране появилась «группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам», заявил Токаев.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных