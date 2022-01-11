Власти Казахстана готовятся к войне против олигархов. Кому и чем это грозит?

Это не фонд президента или правительства – это «фонд всех казахстанцев, это народный фонд», подчеркнул президент. Взносы пойдут на поддержку граждан, решение проблем в здравоохранении и образовании. «Будем строить спортивные объекты для детей в городах, районах, поселках, селах. Окажем содействие способным детям, поддержим культуру, поможем Алма-Ате оправиться от страшной трагедии. Из средств этого фонда мы поддержим семьи погибших полицейских и военнослужащих», – привел примеры Токаев.