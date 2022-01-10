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Токаев обещает Казахстану реформы, на которые не решался с 2019 года

Во время акций протеста президент неожиданно показал, что способен на жесткие меры
Марина Царева Илья Лакстыгал
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев / Валерий Шарифулин / ТАСС

Массовые волнения, которые с 4 января переросли в погромы и столкновения с силовиками, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев использует, чтобы изменить расстановку политических сил в стране. У него появилась возможность избавиться от опеки предшественника – основателя независимого Казахстана Нурсултана Назарбаева – и завершить затянувшийся с 2019 г. транзит власти. Обстоятельства сыграли Токаеву на руку, но действительно ли он хотел потеснить наконец назарбаевский клан, политологи с уверенностью сказать не могут. До сих пор Токаев даже на официальных мероприятиях лидеров СНГ появлялся вместе с Назарбаевым.

Президент переходного периода

Директор Центра евроазиатских исследований МГИМО Иван Сафранчук говорит, что изначальный полный план политического транзита в Казахстане так и остался неизвестен и в обозримой перспективе на фоне идущих событий, скорее всего, не прояснится. По одной из версий, Токаев – полноценный преемник Назарбаева, но первый президент хотел провести его через «испытательный срок». Вторая версия, по словам Сафранчука, заключается в том, что Назарбаев считал Токаева промежуточной фигурой – не для того, чтобы вернуть власть себе, а чтобы подготовить ее передачу кому-то еще: «Для Назарбаева главным при обоих вариантах было сохранение преемственности Токаевым по отношению к предыдущему правлению как на уровне общей стратегии, так и символов власти и идеологических конструктов». Последние два года Токаев находился в тисках противоположных запросов элит и общества, значительная часть которого ожидала перемен, отмечает эксперт. Долгую передачу власти он считает безусловной ошибкой Назарбаева. А заявление пресс-службы Назарбаева через четыре дня после первого выступления президента (всего их было три – два 5 января и затем 7 января) и смещения елбасы с пожизненного поста председателя Совета безопасности Казахстана намекает на то, что Назарбаев играет как минимум не пассивную роль в разрешении ситуации. Было сказано, что он сам принял решение передать Токаеву пост председателя, поскольку «хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны».

Способность Токаева принимать жесткие кадровые решения для многих наблюдателей стала неожиданностью. Директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Дарья Чижова отмечает, что Токаев не делал никаких резких движений и, несмотря на необходимость реформ, публичную критику работы профильных ведомств и коррупционных скандалов в системе МВД, за этим не следовало громких и ожидаемых кадровых перестановок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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