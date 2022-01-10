Токаев обещает Казахстану реформы, на которые не решался с 2019 года

Директор Центра евроазиатских исследований МГИМО Иван Сафранчук говорит, что изначальный полный план политического транзита в Казахстане так и остался неизвестен и в обозримой перспективе на фоне идущих событий, скорее всего, не прояснится. По одной из версий, Токаев – полноценный преемник Назарбаева, но первый президент хотел провести его через «испытательный срок». Вторая версия, по словам Сафранчука, заключается в том, что Назарбаев считал Токаева промежуточной фигурой – не для того, чтобы вернуть власть себе, а чтобы подготовить ее передачу кому-то еще: «Для Назарбаева главным при обоих вариантах было сохранение преемственности Токаевым по отношению к предыдущему правлению как на уровне общей стратегии, так и символов власти и идеологических конструктов». Последние два года Токаев находился в тисках противоположных запросов элит и общества, значительная часть которого ожидала перемен, отмечает эксперт. Долгую передачу власти он считает безусловной ошибкой Назарбаева. А заявление пресс-службы Назарбаева через четыре дня после первого выступления президента (всего их было три – два 5 января и затем 7 января) и смещения елбасы с пожизненного поста председателя Совета безопасности Казахстана намекает на то, что Назарбаев играет как минимум не пассивную роль в разрешении ситуации. Было сказано, что он сам принял решение передать Токаеву пост председателя, поскольку «хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны».