Экс-банкир Аблязов заявил о координации беспорядков в Казахстане из Киева
Центр координации беспорядков в Казахстане, которые начались в январе, находится на Украине, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на беглого казахского банкира, экс-руководителя «БТА банка» Мухтара Аблязова, который живет во Франции.
«У нас организационный штаб, — точнее говоря, он назывался "координационный штаб "Демократические выборы Казахстана" — находится в Киеве», — заявил Аблязов.
Он рассказал, что штаб начал активно работать после первых выступлений в Казахстане. Участники протестов звонили в штаб, где им советовали следовать определенному алгоритму, выработанному так называемой оппозицией. По словам Аблязова, этот алгоритм существует более четырех лет. Он предполагает мирный протест и борьбу с мародерами и одновременно захват административных зданий. Аблязов отметил, что беспорядки были не попыткой госпереворота, а реализацией конституционного права на митинги, которые якобы носили мирный характер, добавил банкир.
2 января в Казахстане начались уличные демонстрации из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Демонстрации вскоре перешли в крупные города и переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты. В страну были введены миротворческие силы ОДКБ. 13 января после стабилизации ситуации начался их вывод из Казахстана. По данным Генпрокуратуры страны, в ходе беспорядков пострадали более 4500 человек и погибли 225.