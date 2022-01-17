Экс-банкир Аблязов заявил о координации беспорядков в Казахстане из Киева

Он рассказал, что штаб начал активно работать после первых выступлений в Казахстане. Участники протестов звонили в штаб, где им советовали следовать определенному алгоритму, выработанному так называемой оппозицией. По словам Аблязова, этот алгоритм существует более четырех лет. Он предполагает мирный протест и борьбу с мародерами и одновременно захват административных зданий. Аблязов отметил, что беспорядки были не попыткой госпереворота, а реализацией конституционного права на митинги, которые якобы носили мирный характер, добавил банкир.