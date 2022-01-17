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Экс-банкир Аблязов заявил о координации беспорядков в Казахстане из Киева

Ведомости

Центр координации беспорядков в Казахстане, которые начались в январе, находится на Украине, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на беглого казахского банкира, экс-руководителя «БТА банка» Мухтара Аблязова, который живет во Франции.

«У нас организационный штаб, — точнее говоря, он назывался "координационный штаб "Демократические выборы Казахстана" — находится в Киеве», — заявил Аблязов.

Он рассказал, что штаб начал активно работать после первых выступлений в Казахстане. Участники протестов звонили в штаб, где им советовали следовать определенному алгоритму, выработанному так называемой оппозицией. По словам Аблязова, этот алгоритм существует более четырех лет. Он предполагает мирный протест и борьбу с мародерами и одновременно захват административных зданий. Аблязов отметил, что беспорядки были не попыткой госпереворота, а реализацией конституционного права на митинги, которые якобы носили мирный характер, добавил банкир.

2 января в Казахстане начались уличные демонстрации из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Демонстрации вскоре перешли в крупные города и переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты. В страну были введены миротворческие силы ОДКБ. 13 января после стабилизации ситуации начался их вывод из Казахстана. По данным Генпрокуратуры страны, в ходе беспорядков пострадали более 4500 человек и погибли 225.

Ранее по теме: Генпрокуратура Казахстана сообщила о 225 погибших во время беспорядков

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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