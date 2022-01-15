Генпрокуратура Казахстана сообщила о 225 погибших во время беспорядков
Более 4500 человек пострадали в ходе беспорядков в Казахстане, погибли 225 граждан, среди которых были силовики и мирные жители, сообщил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Казахстана Серик Шалабаев на брифинге, трансляция которая велась на YouTube.
В январе в результате беспорядков и протестов пострадали 4578 человек, в морги доставлено 225 тел погибших, 19 из них — силовики, передает агентство «Sputnik Казахстан» со ссылкой на трансляцию.
«Каждый случай смерти будет рассмотрен индивидуально. Государство окажет всестороннюю поддержку семьям пострадавших и погибших», — передает слова Шалабаева агентство.
По данным Генпрокуратуры, в погромах участвовали более 20 000 человек, расследуется 546 уголовных дел.
2 января в Казахстане начались уличные демонстрации из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Демонстрации вскоре перешли в крупные города и переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты. Россиян из страны вывозили силами военно-транспортной авиации. В страну были введены миротворческие силы ОДКБ. 13 января после стабилизации ситуации в стране начался их вывод из Казахстана.