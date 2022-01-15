Газета
Политика

Генпрокуратура Казахстана сообщила о 225 погибших во время беспорядков

Ведомости

Более 4500 человек пострадали в ходе беспорядков в Казахстане, погибли 225 граждан, среди которых были силовики и мирные жители, сообщил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Казахстана Серик Шалабаев на брифинге, трансляция которая велась на YouTube.

В январе в результате беспорядков и протестов пострадали 4578 человек, в морги доставлено 225 тел погибших, 19 из них — силовики, передает агентство «Sputnik Казахстан» со ссылкой на трансляцию. 

«Каждый случай смерти будет рассмотрен индивидуально. Государство окажет всестороннюю поддержку семьям пострадавших и погибших», — передает слова Шалабаева агентство. 

По данным Генпрокуратуры, в погромах участвовали более 20 000 человек, расследуется 546 уголовных дел. 

2 января в Казахстане начались уличные демонстрации из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Демонстрации вскоре перешли в крупные города и переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты. Россиян из страны вывозили силами военно-транспортной авиации. В страну были введены миротворческие силы ОДКБ. 13 января после стабилизации ситуации в стране начался их вывод из Казахстана.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных