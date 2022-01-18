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Политика

Песков назвал спекуляцией сообщения СМИ о возможных санкциях против российских банков

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не основываться «на разных спекуляциях СМИ» и ориентироваться на официальные заявления ЕС и США. Так представитель Кремля ответил на публикацию немецкой газеты Das Handelsblatt, которая сообщила, что ЕС и США отказались от идеи отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT, но при этом рассматривают адресные санкции в отношении крупнейших российских банков. 

«Давайте не будем основываться на разных спекуляциях в СМИ, которые зачастую ни на чем не основаны или основаны на каких-то слухах, никоим образом не проверенных и не подтвержденных. Давайте все-таки ориентироваться на официальные органы тех стран, которые имеют пристрастия к санкционным действиям», — сказал он журналистам. 

Песков напомнил, что в самой SWIFT заявляли о невозможности отключения России от SWIFT. «Если вы помните, это же организация и они выступали с заявлением, когда они говорили, что это фактически невозможно. Давайте и это тоже не упускать из вида. Давайте все-таки ориентироваться на конкретные высказывания, а не на спекуляции СМИ, коих сейчас имеется в изобилии», — отметил пресс-секретарь президента.

Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. К ней подключены свыше 11 000 финансовых организаций из более чем 200 стран мира, в том числе и из России.

Ранее представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил агентству ТАСС, что Вашингтон не исключает возможность отключения России от международной межбанковской системы SWIFT в случае вторжения на Украину. 

В январе этого года в США представили новый пакет санкций против России в случае ее вторжения на Украину. Так называемый «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022» предполагает в том числе введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также подразумевает санкции для SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям», попавшим под ограничения.

Сообщения о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания писали о переброске военнослужащих и техники к границам Украины. При этом Кремль и Министерство иностранных дел неоднократно опровергали информацию о подобных планах России и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных