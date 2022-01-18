Песков назвал спекуляцией сообщения СМИ о возможных санкциях против российских банков

Песков напомнил, что в самой SWIFT заявляли о невозможности отключения России от SWIFT. «Если вы помните, это же организация и они выступали с заявлением, когда они говорили, что это фактически невозможно. Давайте и это тоже не упускать из вида. Давайте все-таки ориентироваться на конкретные высказывания, а не на спекуляции СМИ, коих сейчас имеется в изобилии», — отметил пресс-секретарь президента.