Токаев объяснил необходимость использования сил ОДКБ в Казахстане
Казахстан не смог воспользоваться потенциалом армии в критической ситуации и был вынужден прибегнуть к внешней помощи, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
«Мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне», — сказал Токаев в ходе совещания с руководством Минобороны страны. Его слова опубликованы на сайте президента страны.
Глава республики сообщил о подписании указов об освобождении от должности министра обороны Мурата Бектанова и назначении на пост руководителя военного ведомства Руслана Жаксылыкова.
«Во время январских событий вооруженные силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства ими не смогли с достоинством выполнить поставленные на них задачи. Министр Бектанов не проявил командирских качеств», — отметил он.
При этом пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане Токаев назвал эффективным. «Миротворческий контингент ОДКБ сосредоточился на функциях обеспечения и прикрытия, и его пребывание в Казахстане было краткосрочным, но эффективным, а также продемонстрировало потенциал самой ОДКБ, – сказал президент Казахстана.
Миротворческая миссия ОДКБ началась в Казахстане после того, как 2 января на западе страны начались уличные демонстрации из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Демонстрации вскоре перекинулись и на крупные города и переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.
13 января после стабилизации ситуации начался их вывод из Казахстана. По данным Генпрокуратуры страны, в ходе беспорядков пострадали более 4500 человек и погибли 225.