Глава Еврокомиссии анонсировала санкции против РФ в случае ухудшения ситуации с Украиной
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о готовности к введению санкций против России в случае ухудшения ситуации с Украиной. Об этом она написала в Twitter.
«Мы поддерживаем диалог с Россией, но не принимаем попытки разделить Европу на сферы влияния. Мы подтверждаем нашу солидарность с Украиной. Если ситуация ухудшится, мы введем масштабные санкции, согласованные с партнерами», — написала она.
В январе этого года в США представили новый пакет санкций против России в случае ее вторжения на Украину. Так называемый «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022» предполагает в том числе введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также подразумевает санкции для SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям», попавшим под ограничения.
Материалы о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания писали о переброске военнослужащих и техники к границам Украины. При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории.