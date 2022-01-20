МИД подтвердил переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся в Женеве 21 января, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Предстоит предметное обсуждение внесенных Россией 15 декабря 2021 г. двух проектов фундаментальных документов — договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств — членов Организации Североатлантического договора», — сообщила Захарова ( цитата по ТАСС).
Она также пояснила, что встреча представителей России и США определятся с дальнейшими шагами в связи с представленными Москвой предложениями по гарантиям безопасности. Предполагается, что Лавров и Блинкен оценят и проанализируют переговоры межведомственных делегаций России и США, которые прошли 10 января в Женеве, а также обсудят дальнейшие шаги. Захарова подчеркнула, что под «дальнейшими шагами» подразумевается «скорейшее представление» американской стороной письменного ответа по российским документам по гарантии безопасности.
Ранее Блинкен сообщил, что на предстоящей встрече не предоставит Лаврову письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Он заявил, что странам необходимо оценить, остаются ли еще возможности для ведения дипломатии и диалога.
Российско-американские консультации прошли в Женеве 10 января, за ними 12 января последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — дискуссии по линии ОБСЕ в Вене. По итогам переговоров соглашения по ключевым требованиям России — гарантий невступления в НАТО Украины и Грузии, отвода военной инфраструктуры альянса из Восточной Европы и вывоза с континента американского ядерного оружия — достичь не удалось. По словам Лаврова, Россия до сих пор ожидает от США и НАТО ответов на свои предложения по гарантиям безопасности.