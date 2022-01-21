Володин анонсировал консультации в Госдуме по признанию ДНР и ЛНР
На следующей неделе пройдут консультации с главами фракций Госдумы по проекту КПРФ об обращении к президенту России Владимиру Путину для признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а затем документ рассмотрит Совет Думы, сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьёзный и ответственный. В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной думы», — заявил Володин.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский игнорирует минские соглашения, а НАТО хочет оккупировать Украину. «И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить», — подчеркнул Володин. Он отметил, что нужно искать решение по обеспечению безопасности россиян в ДНР и ЛНР.
Депутаты Госдумы от партии КПРФ внесли на рассмотрение проект обращения к Путину, где говорится о необходимости признать ДНР и ЛНР «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств». Отмечалось, что мера направлена на защиту проживающих на этих территориях людей от внешних угроз и геноцида.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт, спровоцированный силовым захватом власти в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.