В Госдуму внесли проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в нижнюю палату проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
В документе указывается, что необходимо признать ДНР и ЛНР «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств».
«Такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава ООН и положит начало процессу международного признания обоих государств», — пишут депутаты.
Помимо этого депутаты попросили президента рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров «в целях создания правовой основы», которая должна обеспечить все аспекты «сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности».
Парламентарии попросили также включить этот проект обращения в календарь работы Госдумы на февраль текущего года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «РИА Новости», что в Кремле не видели проекта обращения депутатов. «Не знаем (о проекте обращения)», – сказал Песков.
ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. Позже они провели референдумы о независимости от Киева. США, страны Европы и ряд других государств заявили о непризнании результатов голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила их признание юридически.