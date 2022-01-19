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В Госдуму внесли проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР

Ведомости

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в нижнюю палату проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 

В документе указывается, что необходимо признать ДНР и ЛНР «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств». 

«Такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава ООН и положит начало процессу международного признания обоих государств», — пишут депутаты. 

Помимо этого депутаты попросили президента рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров «в целях создания правовой основы», которая должна обеспечить все аспекты «сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности». 

Парламентарии попросили также включить этот проект обращения в календарь работы Госдумы на февраль текущего года. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «РИА Новости», что в Кремле не видели проекта обращения депутатов. «Не знаем (о проекте обращения)», – сказал Песков.

ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. Позже они провели референдумы о независимости от Киева. США, страны Европы и ряд других государств заявили о непризнании результатов голосования. Россия заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила их признание юридически. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных