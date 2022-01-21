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В ДНР заявили о подготовке Киева к военному наступлению

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Донбасс восемь РСЗО (Реактивная система залпового огня) «Смерч» и «Ураган» и готовятся к активным боевым действиям, заявили в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Командование Народной милиции ДНР фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий на Донбассе», — говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным разведки республики, на железнодорожной станции в Красноармейске разгружены шесть единиц РСЗО «Смерч» и две «Ураган» с кассетными боеприпасами.

В ведомстве также призвали западные страны прекратить поставку Украине летального оружия и «заставить киевские власти» выполнить пакет минских договоренностей.

В декабре 2021 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины, вероятно, готовятся к «силовому решению» конфликта на юго-востоке страны. Она отметила, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в 2022 г. военный бюджет страны вырастет до почти $12 млрд — рост на 20%. Министр обороны страны Алексей Резников призвал западные страны поставить Киеву не только оборонительные, но и наступательные вооружения.

В декабре 2021 г. пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что власти страны не собираются проводить новую военную операцию в Донбассе. Таким образом он отреагировал на слова президент России Владимира Путина, который допустил возможную подготовку Украиной новой военной операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных