В ДНР заявили о подготовке Киева к военному наступлению

В декабре 2021 г. официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины, вероятно, готовятся к «силовому решению» конфликта на юго-востоке страны. Она отметила, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в 2022 г. военный бюджет страны вырастет до почти $12 млрд — рост на 20%. Министр обороны страны Алексей Резников призвал западные страны поставить Киеву не только оборонительные, но и наступательные вооружения.