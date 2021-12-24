МИД России допустил подготовку Киевом «силового решения» по Донбассу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что власти Украины, вероятно, готовятся к «силовому решению» конфликта на юго-востоке страны. Трансляцию брифинга вел телеканал «Россия 24».
«Вместо того, чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса, как они ее называют», — заявила Захарова.
По ее словам, специальная миссия ОБСЕ зафиксировала за последние две недели почти 7000 случаев нарушения режима прекращения огня — в пять раз больше, чем в декабре прошлого года. Захарова отметила, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в 2022 г. военный бюджет страны вырастет до почти $12 млрд — рост на 20%. Министр обороны страны Алексей Резников призвал западные страны поставить Киеву не только оборонительные, но и наступательные вооружения.
Захарова выразила сожаление, что страны НАТО полностью поддерживают украинские власти в «этом абсолютном безумии». Страны альянса направляют на Украину не только оружие, но своих военных тренеров — около 10 000 человек, из них 4000 из США, добавила она.
Осенью в зарубежных СМИ стали появляться сообщения о предполагаемых планах российского вторжения на Украину. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. В Кремле планы нападения на Украину отрицают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Сам Владимир Путин заявил, что подобные сообщения о вторжении на Украину появлялись в СМИ и ранее, однако такого до сих пор не произошло.
Вчера в ходе ежегодной пресс-конференции Путин сказал, что Россия никому не угрожает. Он отметил, что Киев так часто говорит о войне, что возникает ощущение подготовки им третьей военной операции. Позже в украинском министерстве иностранных дел это опровергли.