Россия пока не собирается вести переговоры с Украиной

Проблема в том, что расширение НАТО происходит вопреки обещаниям о нерасширении альянса, отметил Путин. Россия хочет обеспечить свою безопасность в том числе в связи с размещением ракетных систем на территории новых стран – членов НАТО, сказал Путин. Переговоры с США по вопросам безопасности в Европе состоятся в начале января в Женеве, сказал он. Собеседник в МИД России уточнил «Ведомостям», что изначально переговоры в январе предложила американская сторона, а российская согласилась, но не стал говорить о подробностях встречи. «Мы говорили, что рассчитываем на переговоры в начале января, но мы не определили окончательно их детали», – заявила журналистам спустя несколько часов после пресс-конференции представитель американского Белого дома Джен Псаки (цитата по «РИА Новости»).