Россия пока не собирается вести переговоры с Украиной

Россия пока не собирается вести переговоры с УкраинойСначала надо обсудить украинский вопрос с США
Внешняя политика России, в том числе на западном направлении, стала одной из главных тем итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина. Третий раз за последние два года он вспомнил про основателя советского государства Владимира Ленина и упрекнул его в создании Украины. Именно «Ленин же со товарищи» при организации Советского Союза в 1922–1924 гг. силой затолкнули туда Донбасс, который «не мыслил себя ее частью», заявил президент.
Подготовка к переговорам
Действия России в отношении Украины зависят от безусловного обеспечения безопасности страны «сегодня и на историческую перспективу», заявил Путин. Так президент ответил корреспонденту Sky News, может ли он гарантировать ненападение на Украину.
Проблема в том, что расширение НАТО происходит вопреки обещаниям о нерасширении альянса, отметил Путин. Россия хочет обеспечить свою безопасность в том числе в связи с размещением ракетных систем на территории новых стран – членов НАТО, сказал Путин. Переговоры с США по вопросам безопасности в Европе состоятся в начале января в Женеве, сказал он. Собеседник в МИД России уточнил «Ведомостям», что изначально переговоры в январе предложила американская сторона, а российская согласилась, но не стал говорить о подробностях встречи. «Мы говорили, что рассчитываем на переговоры в начале января, но мы не определили окончательно их детали», – заявила журналистам спустя несколько часов после пресс-конференции представитель американского Белого дома Джен Псаки (цитата по «РИА Новости»).
Ранее российская сторона предложила США и НАТО заключить юридически обязывающие соглашения о безопасности. В них предложено закрепить нерасширение НАТО на восток, отказ от размещения ударных вооружений за пределами рубежей НАТО в границах 1997 г. Также предлагается зафиксировать отказ от размещения ядерного оружия за пределами границ США и России и др.
Путин коснулся и выдвигаемых обвинений в подготовке вторжения России на Украину (7 декабря этот вопрос российский лидер обсуждал с американским коллегой Джо Байденом): «Нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию? И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – вот такие-то и такие-то новые санкции последуют». И готовятся, может быть, к этому». МИД Украины заявил, что в Киеве не готовят новую военную операцию в Донбассе.
Под двумя предыдущими военными операциями Путин, очевидно, имеет в виду военные действия в Донбассе летом 2014 г., которые завершились поражением Украины и первой версией минских соглашений в сентябре 2014 г., а также боевые действия в январе – феврале 2015 г., после которых украинские войска оставили Дебальцево, а в Минске была заключена действующая версия минских соглашений, говорит источник в руководстве самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Что говорят эксперты
Комплекс вопросов, связанных с Украиной, очевидно, будет одним из основных на переговорах с американцами в Женеве наряду с вопросом о ракетах средней дальности в Европе, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. О разговоре с самой Украиной речи, таким образом, пока нет. «Будет разговор с американцами, и в зависимости от того, как пойдет этот разговор и какие указания Вашингтон передаст в Киев, может быть и разблокирован канал разговора с Украиной, но вряд ли это начнется на президентском уровне», – считает директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.
Позитивным сигналом в диалоге России и США является то, что согласованы дата и место встречи российского и американского переговорщиков, считает Тренин. В остальном Путин повторил известную позицию. В логике российского лидера американцы могут пойти на переговоры и сейчас как раз готовы на них идти только под угрозой конфликта, продолжает Тренин. «Угрозу российский лидер не снимает с повестки, для него это важнейший переговорный инструмент», – уверен эксперт.
Путин играл до сих пор военной и военно-технической картой, причем последняя сейчас отходит на второй план, так как новые возможности средств ракетно-ядерного нападения по преодолению оборонительных систем США Вашингтон не так впечатляют, как угроза полномасштабной конвенциональной войны в Восточной Европе, говорит Тренин. Так что стоит заключить, считает он, что риторика и действия Путина – очевидная демонстрация силы, но она привязана к стремлению стабилизировать ухудшающуюся как с его точки зрения, так и объективно военно-политическую обстановку в Европе.