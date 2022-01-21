Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё, сообщили в канцелярии финского президента. Как уточнили в пресс-службе, разговор был инициирован Финляндией.
Президенты обсудили геополитику, в том числе европейскую безопасность и ситуацию на Украине. «Президент Ниинистё выразил серьезную обеспокоенность ситуацией и подчеркнул необходимость поддержания мира в Европе», — говорится в сообщении.
Главы государств пришли к выводу, что существующие проблемы необходимо решать только путем постоянного диалога и поиска новых решений. При этом Ниинистё отметил, что Финляндия полностью контролирует свою политику безопасности.
Главы государств также отметили 30-летие подписания Договора между Россией и Финляндией об основах отношений.
Ранее Ниинистё заявил, что требования России по гарантиям безопасности к США и НАТО противоречат модели безопасности и вызывают беспокойство в Европе. Он отметил, что полное равенство всех государств — фундаментальный принцип, который должен соблюдаться всеми.
Последний раз лидеры государств созванивались 14 декабря 2021 г. Тогда они обсудили ситуацию на Украине, необходимость переговоров с США и НАТО по выработке гарантий безопасности, а также двустороннее сотрудничество России и Финляндии.