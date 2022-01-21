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Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё, сообщили в канцелярии финского президента. Как уточнили в пресс-службе, разговор был инициирован Финляндией.

Президенты обсудили геополитику, в том числе европейскую безопасность и ситуацию на Украине. «Президент Ниинистё выразил серьезную обеспокоенность ситуацией и подчеркнул необходимость поддержания мира в Европе», — говорится в сообщении.

Главы государств пришли к выводу, что существующие проблемы необходимо решать только путем постоянного диалога и поиска новых решений. При этом Ниинистё отметил, что Финляндия полностью контролирует свою политику безопасности.

Главы государств также отметили 30-летие подписания Договора между Россией и Финляндией об основах отношений.

Ранее Ниинистё заявил, что требования России по гарантиям безопасности к США и НАТО противоречат модели безопасности и вызывают беспокойство в Европе. Он отметил, что полное равенство всех государств — фундаментальный принцип, который должен соблюдаться всеми.

Последний раз лидеры государств созванивались 14 декабря 2021 г. Тогда они обсудили ситуацию на Украине, необходимость переговоров с США и НАТО по выработке гарантий безопасности, а также двустороннее сотрудничество России и Финляндии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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