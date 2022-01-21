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Россия и США активизируют работу по нормализации функционирования диппредставительств

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились активизировать работу экспертов двух стран по нормализации функционирования диппредставительств, следует из сообщения МИДа по итогам переговоров в Женеве.

«При обсуждении двусторонней проблематики отношений с США констатировано, что они находятся в неудовлетворительном состоянии. Условлено активизировать экспертную работу по нормализации функционирования диппредставительств двух стран и стабилизации визового режима. Российская сторона выступает в пользу возобновления полноценного дипломатического присутствия на взаимной основе», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Помимо этого российский МИД потребовал скорейшего возвращения конфискованной американскими властями российской дипломатической недвижимости.

27 ноября прошлого года посол России в США Анатолий Антонов в эфире Youtube-канала «Соловьев Live» заявил, что 27 дипломатов РФ с семьями будут вынуждены покинуть США 30 января. Аналогичное количество российских дипработников покинут страну 30 июня 2022 г.

Затем заместитель представителя госдепа Джалина Портер заявила, что отъезд российских дипломатов из США не является высылкой и карательной мерой. Также она сообщила, что Россия ограничивает срок пребывания американских дипломатов на своей территории тремя годами, поэтому власти США ввели подобную ответную меру.

23 апреля 2021 г. президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, нельзя принимать на работу людей, находящихся на российской территории. Заключенные ранее трудовые было договоры предписано разорвать. В список недружественных России стран входят США и Чехия.

С 12 мая прошлого года американское посольство в Москве перестало выдавать россиянам любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических, а численность сотрудников столичного консульского отдела США сократилась на 75%. 1 апреля выдачу виз приостановило генконсульство США в Екатеринбурге, а до этого — американское диппредставительство во Владивостоке. Ранее Вашингтон неоднократно вводил ограничения на работу российских дипломатов на территории США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных