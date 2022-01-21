Россия и США активизируют работу по нормализации функционирования диппредставительств

С 12 мая прошлого года американское посольство в Москве перестало выдавать россиянам любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических, а численность сотрудников столичного консульского отдела США сократилась на 75%. 1 апреля выдачу виз приостановило генконсульство США в Екатеринбурге, а до этого — американское диппредставительство во Владивостоке. Ранее Вашингтон неоднократно вводил ограничения на работу российских дипломатов на территории США.