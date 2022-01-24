Госдеп предписал семьям сотрудников посольства США в Киеве покинуть страну
Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть страну, части дипломатов разрешено уехать добровольно. Такое решение принято из-за якобы угрозы вторжения России на Украину, говорится в заявлении, опубликованном на сайте госдепартамента.
«Госдепартамент разрешил добровольный отъезд <...> некоторым госслужащим США, выполняющим задачи, не относящиеся к чрезвычайным. В то же время госдепартамент предписал уехать членам семей госслужащих США в американском посольстве в Киеве», — заявил представитель госдепа.
В ведомстве отметили, что это разумная мера предосторожности, которая была принята для безопасности граждан и госслужащих США, и она «ни коим образом не подрывает нашу поддержку или нашу приверженность Украине». Посольство США в Киеве продолжит работать, в стране останется поверенный в делах Кристина Квин.
Обсуждение якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину начались после публикаций в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.