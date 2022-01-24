Россия и Сирия провели первое совместное воздушное патрулирование
Военные летчики России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование над сирийской территорией, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
«Маршрут патрулирования пролегал вдоль Голанских высот, затем по южной границе, вверх вдоль Евфрата и над северными районами Сирийской Арабской Республики. Российские летчики совершили взлет с авиабазы Хмеймим, их сирийские коллеги — с аэродромов Сейкаль и Думэйр в окрестностях Дамаска», — сообщили в ведомстве. От российской стороны патрулирование вели самолеты Су-34, Су-35 и экипаж дальнего радиолокационного обнаружения А-50, от сирийской стороны в патрулировании приняли участие самолеты Миг-23 и Миг-29.
Как сообщили в министерстве, сирийские летчики в рамках патрулирования отвечали за контроль воздушного пространства и истребительное прикрытие, а российские экипажи отрабатывали удары по наземным целям. Помимо этого экипажи провели учебные пуски ракет по воздушным целям и наземным мишеням на одном из полигонов, расположенном в центральной части страны.
В ноябре 2021 г. российские военнослужащие в Сирии начали патрулирование линии разграничения территорий, контролируемых международной антитеррористической коалицией и российской группировкой вооруженных сил вдоль 40-го меридиана на востоке страны. Как сообщал представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Виктор Кудинов, это граница, разделяющая подконтрольную территорию международной антитеррористической коалиции, зона «Восток», и зона «Запад», контролируемая вооруженными силами РФ.