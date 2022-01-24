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Россия и Сирия провели первое совместное воздушное патрулирование

Ведомости

Военные летчики России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование над сирийской территорией, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. 

«Маршрут патрулирования пролегал вдоль Голанских высот, затем по южной границе, вверх вдоль Евфрата и над северными районами Сирийской Арабской Республики. Российские летчики совершили взлет с авиабазы Хмеймим, их сирийские коллеги — с аэродромов Сейкаль и Думэйр в окрестностях Дамаска», — сообщили в ведомстве. От российской стороны патрулирование вели самолеты Су-34, Су-35 и экипаж дальнего радиолокационного обнаружения А-50, от сирийской стороны в патрулировании приняли участие самолеты Миг-23 и Миг-29.

Как сообщили в министерстве, сирийские летчики в рамках патрулирования отвечали за контроль воздушного пространства и истребительное прикрытие, а российские экипажи отрабатывали удары по наземным целям. Помимо этого экипажи провели учебные пуски ракет по воздушным целям и наземным мишеням на одном из полигонов, расположенном в центральной части страны.

В ноябре 2021 г. российские военнослужащие в Сирии начали патрулирование линии разграничения территорий, контролируемых международной антитеррористической коалицией и российской группировкой вооруженных сил вдоль 40-го меридиана на востоке страны. Как сообщал представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Виктор Кудинов, это граница, разделяющая подконтрольную территорию международной антитеррористической коалиции, зона «Восток», и зона «Запад», контролируемая вооруженными силами РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных