Россия и Сирия провели первое совместное воздушное патрулирование

«Маршрут патрулирования пролегал вдоль Голанских высот, затем по южной границе, вверх вдоль Евфрата и над северными районами Сирийской Арабской Республики. Российские летчики совершили взлет с авиабазы Хмеймим, их сирийские коллеги — с аэродромов Сейкаль и Думэйр в окрестностях Дамаска», — сообщили в ведомстве. От российской стороны патрулирование вели самолеты Су-34, Су-35 и экипаж дальнего радиолокационного обнаружения А-50, от сирийской стороны в патрулировании приняли участие самолеты Миг-23 и Миг-29.