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НАТО объявило об увеличении присутствия в Восточной Европе из-за ситуации с Украиной

Ведомости

НАТО усилит свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. Страны альянса перебрасывают туда корабли и авиацию, говорится в официальном сообщении на сайте НАТО.

В сообщении говорится, что Дания направит фрегат и четыре истребителя F-16 в Литву, Испания направит корабли для присоединения к военно-морским силам НАТО, также страна рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию. Франция выразила готовность направить войска в Румынию. Нидерланды планируют отправить два истребителя F-35 в Болгарию для поддержки деятельности альянса по охране воздушного пространства в регионе.

«НАТО будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе путем укрепления обороны восточной части альянса. Мы всегда будем реагировать на любое ухудшение обстановки в области безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. США также изучают возможность расширения военного присутствия на восточном фланге альянса, подчеркнуто в сообщении.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщило о планах президента США Джо Байдена разместить в странах Прибалтики и Восточной Европы несколько тысяч американских военнослужащих, а также корабли и авиацию. Власти США рассматривают расширение военного присутствия в регионе на фоне растущих опасений по поводу возможного «вторжения» России на Украину.

22 января на совещании в Кэмп-Дэвиде высокопоставленные сотрудники Пентагона представили Байдену несколько вариантов переброски американских военных ближе к России. Чиновники предложили отправить в Восточную Европу от 1000 до 5000 военнослужащих и увеличить их число, если ситуация ухудшится. По данным собеседников издания, президент должен принять решение на этой неделе. Он взвешивает подобную меру, потому что Россия якобы усилила контингент своих войск на границе с Украиной и разместила военных в Белоруссии.

Обсуждение якобы имеющихся у России планов вторгнуться на Украину началось после публикаций в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных