СМИ: Германия сняла вопрос об отключении России от SWIFT
Германия сняла с повестки вопрос об отключении России от SWIFT в рамках обсуждения возможных санкций, сообщает издание Euractiv со ссылкой на неназванного дипломата в ЕС.
«В то время как нефть и газ считаются возможными рычагами, один дипломат ЕС сказал, что оппозиция во главе с Германией, похоже, сняла с обсуждения предложение отделить Москву от глобальной платежной системы SWIFT», — говорится в материале издания.
Сегодня министры иностранных дел Евросоюза собираются на заседание в Брюсселе для обсуждения будущих переговоров по безопасности на континенте и ситуации с Украиной.
17 января немецкая газета Das Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что США и Европейский союз отказались от планов по отключению России от SWIFT за «вторжение» на территорию Украины. Однако позже в Белом доме опровергли эту информацию.
16 января председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц предостерег от отключения России от международной платежной системы SWIFT, заявив, что это решение нанесло бы ущерб и Германии.
В январе этого года в США представили новый пакет санкций против России в случае ее вторжения на Украину. Так называемый «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022» предполагает в том числе введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также подразумевает санкции для SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям», попавшим под ограничения.