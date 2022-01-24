Газета
Политика

Песков прокомментировал заявление НАТО об усилении присутствия в Восточной Европе

Ведомости

Повышенная активность НАТО вблизи границ России не может игнорироваться российскими военными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Он подчеркнул, что заявления НАТО об усилении контингента на восточном фланге увеличивают напряженность в регионе. «Я хочу обратить внимание, что все это происходит не из-за того, что делаем мы, Россия. Это все происходит из-за того, что делают НАТО, Соединенные Штаты, и за счет той информации, которую они распространяют», — заявил Песков.

Ранее НАТО объявил об усилении своего присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. Страны альянса, такие как Испания, Франция, Дания и Нидерланды, перебрасывают туда корабли и авиацию. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс всегда будет реагировать на любое ухудшение обстановки в области безопасности, в том числе путем укрепления коллективной обороны. США также изучают возможность расширения военного присутствия на восточном фланге альянса, подчеркнуто в сообщении.

Издание The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщило о планах президента США Джо Байдена разместить в странах Прибалтики и Восточной Европы несколько тысяч американских военнослужащих, а также корабли и авиацию. Власти США рассматривают расширение военного присутствия в регионе на фоне растущих опасений по поводу возможного «вторжения» России на Украину. По данным NYT, высокопоставленные сотрудники Пентагона предложили отправить в Восточную Европу от 1000 до 5000 военнослужащих и увеличить их число, если ситуация ухудшится. Источник сообщил, что Байден должен принять окончательное решение на текущей неделе.

Обсуждение якобы имеющихся у России планов вторгнуться на Украину началось после публикаций в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных