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Посол опроверг сообщения об эвакуации российских дипломатов из США

Ведомости

Россия не проводит эвакуацию своих дипломатов из США на фоне ситуации вокруг Украины, появившиеся в сети сообщения на данную тему не соответствуют действительности, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в Facebook.

«Это несусветная ложь. Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний госдепартамента посольство не получало. Мы продолжаем выполнять наши дипломатические функции», — подчеркнул Антонов, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента CNN.

Он добавил, что главной задачей российской дипмиссии в США на этой неделей является получение письменных ответов от Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности, которые, при их реализации, помогут стабилизировать обстановку в Европе.

В Женеве 21 января завершились переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Главной темой встречи стали гарантии безопасности, которых Россия требует от Запада. Лавров отметил, что устная реакция США на эти требования была услышана, но Москва ждет письменного ответа на свои тезисы. До этого российские предложения обсуждались в ходе переговоров в формате Россия — США и Россия НАТО, а также в рамках ОБСЕ.

Ранее по теме: США пообещали дать России ответы по гарантиям безопасности на следующей неделе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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