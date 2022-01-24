Посол опроверг сообщения об эвакуации российских дипломатов из США
«Это несусветная ложь. Все мы в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне работаем в штатном режиме. Никаких указаний из Москвы, а также предписаний госдепартамента посольство не получало. Мы продолжаем выполнять наши дипломатические функции», — подчеркнул Антонов, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента CNN.
Он добавил, что главной задачей российской дипмиссии в США на этой неделей является получение письменных ответов от Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности, которые, при их реализации, помогут стабилизировать обстановку в Европе.
В Женеве 21 января завершились переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Главной темой встречи стали гарантии безопасности, которых Россия требует от Запада. Лавров отметил, что устная реакция США на эти требования была услышана, но Москва ждет письменного ответа на свои тезисы. До этого российские предложения обсуждались в ходе переговоров в формате Россия — США и Россия НАТО, а также в рамках ОБСЕ.