В госдепе США исключили уступки для России по гарантиям безопасности
Власти США не пойдут на уступки России в вопросе безопасности в Европе, любые шаги должны происходить на взаимной основе, заявил в ходе брифинга официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.
«Ключевым моментом в этом является то, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут уступками. Они должны быть на взаимной основе, а это означает, что российской стороне также придется сделать что–то, что помогло бы улучшить нашу безопасность — нашу позицию в области безопасности», — заявил Прайс.
По его словам, в двух проектах России по гарантиям безопасности в Европе есть пункты, которые США не будет обсуждать, например, «политика открытых дверей» НАТО. Прайс отметил, что у России и США есть области, в которых диалог и дипломатия могли бы улучшить ситуацию с безопасностью.
17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.
Российско-американские консультации прошли в Женеве 10 января, за ними 12 января последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — дискуссии по линии ОБСЕ в Вене. По итогам переговоров соглашения по ключевым требованиям России — гарантий невступления в НАТО Украины и Грузии, отвода военной инфраструктуры альянса из Восточной Европы и вывоза с континента американского ядерного оружия — достичь не удалось. По словам Лаврова, Россия ожидает от США и НАТО ответов на свои предложения по гарантиям безопасности на этой неделе.