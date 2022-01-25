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Политика

В госдепе США исключили уступки для России по гарантиям безопасности

Ведомости

Власти США не пойдут на уступки России в вопросе безопасности в Европе, любые шаги должны происходить на взаимной основе, заявил в ходе брифинга официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

«Ключевым моментом в этом является то, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут уступками. Они должны быть на взаимной основе, а это означает, что российской стороне также придется сделать что–то, что помогло бы улучшить нашу безопасность — нашу позицию в области безопасности», — заявил Прайс.

По его словам, в двух проектах России по гарантиям безопасности в Европе есть пункты, которые США не будет обсуждать, например, «политика открытых дверей» НАТО. Прайс отметил, что у России и США есть области, в которых диалог и дипломатия могли бы улучшить ситуацию с безопасностью.

17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.

Российско-американские консультации прошли в Женеве 10 января, за ними 12 января последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января — дискуссии по линии ОБСЕ в Вене. По итогам переговоров соглашения по ключевым требованиям России — гарантий невступления в НАТО Украины и Грузии, отвода военной инфраструктуры альянса из Восточной Европы и вывоза с континента американского ядерного оружия — достичь не удалось. По словам Лаврова, Россия ожидает от США и НАТО ответов на свои предложения по гарантиям безопасности на этой неделе.

Ранее по теме: США пообещали дать России ответы по гарантиям безопасности на следующей неделе

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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