Аналитики сообщили об участившихся отказах россиян от одобренных кредитов
Россияне в прошлом году стали реже соглашаться на условия по кредитам, предложенные банками, сообщил РБК со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс». Бюро рассчитало take rate — долю выданных кредитов от количества одобренных банками заявок от потенциальных заемщиков. Показатель отражает, насколько клиенты довольны условиями по кредиту и готовы брать его.
В «Эквифаксе» рассказали, что в 2021 г. средний take rate по всем видам розничных кредитов составлял 29,6% — меньше трети заемщиков соглашались на условия банка и брали кредит. Показатель начал падать с началом пандемии в 2020 г., и тенденция продолжилась в 2021 г. Исторически минимальный take rate был зафиксирован в декабре, когда обычно на рынке наблюдается сезонная активность, – 26,6%. Эту тенденцию подтвердила статистика Национального бюро кредитных историй (НБКИ): средний take rate в прошлом году, по его данным, составил 54,8% — на 9,5 п. п. ниже, чем в 2020 г.
По данным НБКИ и «Эквифакса», банки стали лояльнее к потенциальным заемщикам: средняя доля одобренных заявок (approval rate, AR) выросла на 0,9 п. п. до 33,5%. Больше всего показатель вырос в сегменте кредитов наличными – на 3,4 п. п. до 42%, однако take rate стал самым низким в розничном сегменте – 25,1% (снижение на 4,1 п. п.). Take rate по ипотеке сократился на 3,9 п. п. до 30,7%, а уровень одобрения заявок остался высоким – 65,8%. В НБКИ отметили, что доля одобренных заявок на кредиты в целом за год выросла на 3,3 п. п. до 35,8%. В сегменте кредитов наличными доля approval rate также росла, а take rate снижался.
По словам Лагуткина, снижение take rate говорит, что потенциального заемщика не устроили условия кредита, предложенные банком: клиенты более чувствительны к процентной ставке по кредиту, чем к другим параметрам. Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова добавила, что динамика показателя может быть связана с несколькими повышениями процентных ставок в течение прошлого года.