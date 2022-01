Аналитики сообщили об участившихся отказах россиян от одобренных кредитов

В «Эквифаксе» рассказали, что в 2021 г. средний take rate по всем видам розничных кредитов составлял 29,6% — меньше трети заемщиков соглашались на условия банка и брали кредит. Показатель начал падать с началом пандемии в 2020 г., и тенденция продолжилась в 2021 г. Исторически минимальный take rate был зафиксирован в декабре, когда обычно на рынке наблюдается сезонная активность, – 26,6%. Эту тенденцию подтвердила статистика Национального бюро кредитных историй (НБКИ): средний take rate в прошлом году, по его данным, составил 54,8% — на 9,5 п. п. ниже, чем в 2020 г.