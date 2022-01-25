Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Макрона
Телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона по ситуации вокруг Украины состоится до конца недели, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«До конца этой недели такой разговор состоится. Он сейчас готовится», — сказал Песков.
Ранее пресс-служба Елисейского дворца также анонсировала телефонные переговоры Макрона с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. «Президент республики, который в ближайшие дни переговорит по телефону с президентом Путиным и с президентом Зеленским, полон решимости использовать все дипломатические ресурсы, чтобы сохранить стабильность в Европе, проявить солидарность и готовность поддержать страны ЕС, озабоченные своей безопасностью», — сообщили в администрации французского президента. В сообщении также говорится, что Макрон обеспокоен сложившейся ситуации между Россией и Украиной и настаивает на коллективных усилиях «по скорейшей деэскалации».
Агенство Agence France-Presse (AFP) сообщило, что во время предстоящего телефонного разговора Макрон предложит Путину свой вариант деэскалации украинского кризиса. Позже эту информацию подтвердили представители Елисейского дворца, которые выразили озабоченность в связи со сложившейся ситуацией и желание избежать «дополнительной неустойчивости».
Макрон отмечал, что Франция выступает за поддержание каналов диалога с Москвой и создание общей «архитектуры безопасности» в Европе. Он также сообщал о намерении провести в ближайшее время телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Позже на пресс-конференции в связи с началом председательства Франции в Совете ЕС он отмечал, что ЕС должен вести диалог с Россией, но это не значит, что союз будет идти на уступки.
Материалы о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания писали о переброске военнослужащих и техники к границам Украины. При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.