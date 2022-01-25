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Токаев уволил связанного с Назарбаевым главу ЦИК Казахстана

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности председателя Центральной избирательной комиссии страны Берика Имашева, говорится на сайте президента. В Казахстане продолжаются увольнения людей, связанных с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.

«Sputnik Казахстан» и Orda.kz сообщили, что Имашев – сват дочери Назарбаева. По данным Orda.kz, старший внук Назарбаева женат на дочери Имашева. Новым главой ЦИК Токаев назначил депутата сената Нурлана Абдирова, сообщил «Sputnik Казахстан».

Увольнения связанных с Назарбаевым людей начались после того, как 11 января Токаев заявил в обращении к парламенту, что в стране сложилась группа «очень прибыльных компаний и прослойка очень богатых людей», которым теперь необходимо «отдать должное» казахстанскому народу и совершать регулярные отчисления в фонд «Казахстан халкыны» («Народу Казахстана»). Сам Назарбаев утратил пост главы Совета национальной безопасности пятого января, когда о своем вхождении в эту должность на фоне беспорядков и необходимости остановить их заявил президент Токаев.

Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января на фоне двукратного повышения цен на сжиженный газ для автомобилей, которое правительство объяснило переходом на биржевое ценообразование. Несмотря на снижение цен властями и отставку правительства, вскоре акции протеста охватили ряд крупных городов, включая Алма-Ату, где в течение нескольких дней шли уличные бои с применением стрелкового оружия.

11 января Токаев заявил, что беспорядки в республике являются террористической атакой с участием боевиков из центральноазиатских стран, включая Афганистан. По его словам, задачей боевиков было сформировать в республике зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти, именно поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция. 6 января в страну были введены миротворческие силы ОДКБ, после стабилизации ситуации миротворцы вернулись в свои страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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