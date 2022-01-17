Родственники Нурсултана Назарбаева теряют позиции в бизнесе и во власти

Наконец, это означает и усиление интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, которые ранее, в предыдущие годы, сталкивались с рядом барьеров, в частности, с запретом казахстанских властей на вывоз металлолома из страны в Россию в 2018 г. автотранспортом, а с июня 2020 г. – по железной дороге, который Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в октябре 2020 г. призвала отменить. Были затруднения и по ряду других категорий товаров, напоминает эксперт. С точки зрения крупных инвестиций российским игрокам опасаться абсолютно нечего – Россия проявила себя как надежный и аккуратный партнер и союзник Казахстана: откликнувшись на призыв о помощи, теперь она оперативно выводит из страны свой миротворческий контингент в рамках ОДКБ. Никаких угроз для российских инвестиций, и это видно по риторике Токаева, однозначно нет, заключает эксперт.