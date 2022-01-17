Родственники Нурсултана Назарбаева теряют позиции в бизнесе и во власти

Родственники Нурсултана Назарбаева теряют позиции в бизнесе и во властиРуководящие посты покинули Тимур Кулибаев, Димаш Дасанов, Кайрат Шарипбаев, Самат Абиш
Третий по счету зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев покинул руководящий пост – главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен». О его уходе говорится в сообщении организации от 17 января, согласно которому Кулибаев решил «добровольно сложить с себя полномочия» после восьми лет работы, но причина этого решения не сообщается. Кулибаев женат на средней дочери экс-президента Динаре. Он также до сих пор возглавляет Олимпийский комитет Казахстана.
15 января муж младшей дочери первого президента Алии Назарбаевой Димаш Дасанов лишился занимаемой с августа 2016 г. должности председателя правления АО «КазТрансОйл» (аналог российской «Транснефти»), а Кайрат Шарипбаев, с 2020 г. предположительно состоящий в неофициальном браке со старшей дочерью экс-президента Даригой, утратил позицию председателя правления QazaqGaz (ранее – «КазТрансГаз»), которую занимал с ноября 2020 г.
Кроме того, 17 января Комитет нацбезопасности Казахстана (КНБ) объявил об уходе в отставку с поста первого зампредседателя спецслужбы Самата Абиша – племянника Назарбаева, слухи об отставке которого после беспорядков пятого января поначалу опровергались. Наконец, смещен с должности начальника полиции Павлодарской области брат арестованного по подозрению в госизмене экс-председателя КНБ Карима Масимова Нурлан Масимов, сообщивший об этом в своем Facebook.
Увольнения родственников Назарбаева происходят после того, как 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в обращении к парламенту, что в стране сложилась группа «очень прибыльных компаний и прослойка очень богатых людей», которым теперь необходимо «отдать должное» казахстанскому народу и совершать регулярные отчисления в фонд «Казахстан халкыны» («Народу Казахстана»). Сам первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утратил последний значительный пост – главы Совета национальной безопасности – пятого января, когда о своем вхождении в эту должность на фоне беспорядков и необходимости остановить их заявил президент Токаев.
Национальная палата предпринимателей «Атамекен» (аналог Российского союза промышленников и предпринимателей, РСПП) – по сути, «детище» возглавлявшего ее восемь лет Кулибаева, отмечает директор Казахстанского центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев. У организации есть отделения в каждом регионе и каждом районе Казахстана, она объединяет более 180 отраслевых ассоциаций, а также решает много задач, в значительной мере связанных с евразийской интеграцией. В целом политический потенциал этой организации очень высок, отмечает Тажибаев. «Понятно, что глава государства должен принимать меры, чтобы пост главы структуры с таким большим политическим потенциалом занимал человек, менее аффилированный с какими-то политическими действиями, – исключительно представитель сферы бизнеса», – считает эксперт.
Кроме того, обстановка требует углубленного развития торговых связей с Россией в рамках ЕАЭС и в целом интеграционных процессов, а также помощи малому и среднему бизнесу, который катастрофически пострадал от январских беспорядков, – такого ущерба сектор не знал с 1991 г., продолжает эксперт. Кулибаев в первую очередь связан с крупным бизнесом и его компетенций в этом вопросе, очевидно, не хватает, отметил Тажибаев. Смена руководства «Атамекена», по мнению Тажибаева, знаменует переход к большей инвестиционной «демократизации» – увеличения возможностей для российских проектов, в первую очередь инфраструктурных.
Наконец, это означает и усиление интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, которые ранее, в предыдущие годы, сталкивались с рядом барьеров, в частности, с запретом казахстанских властей на вывоз металлолома из страны в Россию в 2018 г. автотранспортом, а с июня 2020 г. – по железной дороге, который Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в октябре 2020 г. призвала отменить. Были затруднения и по ряду других категорий товаров, напоминает эксперт. С точки зрения крупных инвестиций российским игрокам опасаться абсолютно нечего – Россия проявила себя как надежный и аккуратный партнер и союзник Казахстана: откликнувшись на призыв о помощи, теперь она оперативно выводит из страны свой миротворческий контингент в рамках ОДКБ. Никаких угроз для российских инвестиций, и это видно по риторике Токаева, однозначно нет, заключает эксперт.
Произошедшие 17 января и ранее перемены в казахстанском руководстве означают, что та часть старой элиты, которая вышла из январских событий «проигравшей», – уходит, но это нельзя назвать «чистками» или каким-то искусственным процессом, считает директор Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Дарья Чижова. По ее словам, нынешние отставки – логичный этап транзита, так как в 2019-2022 гг. он был не завершен и ключевые активы оставались у тех же людей, которые владели ими до этого. «Вероятнее всего, нас ждут еще несколько таких волн. Те [из «назарбаевской» элиты], кто будут сотрудничать (в частности, внесут средства в «Народный фонд»), останутся внутри системы», – говорит Чижова.
Кулибаев возглавляет рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes и входит в пятерку богатейших казахстанских бизнесменов по данным издания. Его жена Динара в списке Forbes Kazakhstan также занимает пятое место. Их общее состояние в мае 2021 г. оценивалось в $2,9 млрд. В результате январских протестов, с четвертого по восьмое января, состояние Кулибаевых сократилось, по данным американского Forbes, на $200 млн.
Очевидна линия на снижение влияния семьи Назарбаева во всех аспектах и смыслах, считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Мы видим, что фактически последним членом семьи, оставшимся на посту, является член парламента Дарига Назарбаева, но и ее не было на последнем заседании мажилиса. Снижение влияния «семьи» очевидно, несмотря на информацию о торге между ней и командой Токаева за определенный баланс, уверен Притчин. Сейчас, судя по всему, эти переговоры либо провалились, либо потеряли динамику и к консенсусу стороны не пришли. Нынешние отставки – это первый шаг. Не исключено, что эта политика будет продолжена и впоследствии, но в отношении чиновников-технократов, не связанных непосредственно с семьей, но ориентировавшихся на Назарбаева.
Где сейчас находится Назарбаев – уже неважно, так как по логике решений и стремительного сжатия влияния его клана он уже перестал влиять на внутреннюю политику Казахстана, перестал быть ее фактором: ему мешает это делать либо физическое состояние, либо физическое отсутствие в стране, считает Притчин.