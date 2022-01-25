Песков ответил на предложение Кадырова «забрать Украину»

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов опубликовал в своем Instagram видео, в котором Рамзан Кадыров заявил, что Украина нужна США только для размещения новой базы у границ России. Украинцы должны противостоять этому, а если они не могут, Россия должна «принять меры». «Я если был бы вместо президента, я давно забрал бы Украину, направил бы туда войска, навел бы порядок. Если сумасшедшие, продажные люди стоят во главе государства и через это государство угрожают безопасности нашего государства — а что, мы должны молчать, что ли?» — сказал Кадыров.