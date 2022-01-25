Песков ответил на предложение Кадырова «забрать Украину»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, что на месте президента России он бы «забрал» Украину, направил туда войска и навел порядок в стране.
«В целом я хочу напомнить, что основы внешней политики Российской Федерации формулирует глава Российского государства. И, к нашей всеобщей радости, главой Российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская республика, является Владимир Владимирович Путин», — заявил Песков. На вопрос, рассматривается ли возможность перевода Кадырова на высокую федеральную должность, Песков ответил, что он, как и все россияне, может принять участие в президентских выборах.
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов опубликовал в своем Instagram видео, в котором Рамзан Кадыров заявил, что Украина нужна США только для размещения новой базы у границ России. Украинцы должны противостоять этому, а если они не могут, Россия должна «принять меры». «Я если был бы вместо президента, я давно забрал бы Украину, направил бы туда войска, навел бы порядок. Если сумасшедшие, продажные люди стоят во главе государства и через это государство угрожают безопасности нашего государства — а что, мы должны молчать, что ли?» — сказал Кадыров.