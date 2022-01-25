В Южном военном округе началась проверка боевой готовности
Российские военные проводят очередные учения в Южном военном округе с участием Черноморского флота и Каспийской флотилии, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева. В проверке боевой готовности задействованы более 6000 военнослужащих.
«По плану проверки ряд соединений и воинских частей приступил к совершению маршей комбинированным способом на общевойсковые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации, для выполнения учебно-боевых задач», — сообщил Астафьев.
В ходе проверки боевой готовности военные проведут учебные стрельбы. В Минобороны оценят способности командиров соединений и батальонных тактических групп организовать межвидовое взаимодействие, а также «управление приданными подразделениями различных родов войск». Помимо этого выполнят задачи соединения и воинские части общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии.
11 января начались российские учения в Смоленской, Белгородской, Брянской и Воронежской областях. В них участвуют около 3000 военнослужащих и 300 единиц военной техники, включая боевые машины пехоты БМП-2 и танки Т-72Б3. 24 января начались военно-морские учения в Балтийском море с участием 20 кораблей. В рамках учений будут действовать тральщики и малые противолодочные корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера.
Маневры ВМФ РФ начались на фоне переброски в Белоруссию частей и подразделений Восточного военного округа России на учения «Союзная решимость — 2022». В рамках проверки сил реагирования Союзного государства два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» отправились из Хабаровского края в Белоруссию по железной дороге.
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. До 9 февраля группировки войск будут быстро переброшены и созданы на территории Белоруссии. Военные организуют охрану и оборону важных государственных и военных объектов и госграницы в воздухе. Затем с 10 по 20 февраля пройдут совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых войска отработают пресечение и отражение внешней агрессии, противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.
Ранее НАТО объявил об усилении своего присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины. Страны альянса, такие как Испания, Франция, Дания и Нидерланды, перебрасывают туда корабли и авиацию. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс всегда будет реагировать на любое ухудшение обстановки в области безопасности, в том числе путем укрепления коллективной обороны. США также изучают возможность расширения военного присутствия на восточном фланге альянса, подчеркнуто в сообщении