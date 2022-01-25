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Депутатов Верховной рады Украины эвакуировали во время митинга бизнесменов

Ведомости

Депутатов Верховной Рады Украины эвакуировали через подземный переход во время митинга предпринимателей в Киеве, сообщают Vesti в своем Telegram-канале. До этого издание «Страна» написало, что участники протеста, входящие в движение «SaveФОП», попытались прорваться в здание парламента.

Выступления предпринимателей начались на Украине еще в конце 2020 г. ФОП в переводе с украинского — это физические лица-предприниматели (ФЛП). Они выступают против обязательного введения для малого бизнеса кассовых аппаратов (РРО — регистраторов расчетных операций).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал пакет законов, согласно которому обязательное использование кассовых аппаратов малым бизнесом должно было вступить в силу с 1 января 2022 г. Предприниматели потребовали отсрочить эту дату еще на год, однако 17 декабря «за» инициативу проголосовали только 102 депутата при необходимых 226, писал BBC. Сегодня митинги возобновились, так как Рада вернулась с новогодних каникул.

Как отмечал BBC, закон о кассовых аппаратах нацелен на борьбу с занижением оборотов малого бизнеса, что позволяет предпринимателям пользоваться упрощенной системой налогообложения. Последние же считают это «давлением» при том, что они и так пострадали в условиях пандемии коронавируса. 

По данным Vesti, участники «SaveФОП» объявили акции протеста бессрочными. Сегодняшние выступления окончены, ввиду чего на улицах Киева разблокировали движение автомобилей.

Как отмечают «РИА Новости», во время митинга произошли столкновения предпринимателей с полицейскими. В ходе потасовок бизнесмены зажгли дымовые шашки и фаеры, а силовики применили слезоточивый газ. Украинский журналист Андрей Павловский сообщил в своем Telegram-канале, что по итогам акций задержали как минимум 20 человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных