Депутатов Верховной рады Украины эвакуировали во время митинга бизнесменов

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал пакет законов, согласно которому обязательное использование кассовых аппаратов малым бизнесом должно было вступить в силу с 1 января 2022 г. Предприниматели потребовали отсрочить эту дату еще на год, однако 17 декабря «за» инициативу проголосовали только 102 депутата при необходимых 226, писал BBC. Сегодня митинги возобновились, так как Рада вернулась с новогодних каникул.