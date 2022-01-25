Депутатов Верховной рады Украины эвакуировали во время митинга бизнесменов
Выступления предпринимателей начались на Украине еще в конце 2020 г. ФОП в переводе с украинского — это физические лица-предприниматели (ФЛП). Они выступают против обязательного введения для малого бизнеса кассовых аппаратов (РРО — регистраторов расчетных операций).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал пакет законов, согласно которому обязательное использование кассовых аппаратов малым бизнесом должно было вступить в силу с 1 января 2022 г. Предприниматели потребовали отсрочить эту дату еще на год, однако 17 декабря «за» инициативу проголосовали только 102 депутата при необходимых 226, писал BBC. Сегодня митинги возобновились, так как Рада вернулась с новогодних каникул.
Как отмечал BBC, закон о кассовых аппаратах нацелен на борьбу с занижением оборотов малого бизнеса, что позволяет предпринимателям пользоваться упрощенной системой налогообложения. Последние же считают это «давлением» при том, что они и так пострадали в условиях пандемии коронавируса.
По данным Vesti, участники «SaveФОП» объявили акции протеста бессрочными. Сегодняшние выступления окончены, ввиду чего на улицах Киева разблокировали движение автомобилей.
Как отмечают «РИА Новости», во время митинга произошли столкновения предпринимателей с полицейскими. В ходе потасовок бизнесмены зажгли дымовые шашки и фаеры, а силовики применили слезоточивый газ. Украинский журналист Андрей Павловский сообщил в своем Telegram-канале, что по итогам акций задержали как минимум 20 человек.