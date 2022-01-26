Кадыров пояснил свое предложение «забрать Украину»
Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил, что предложил «забрать Украину» от своего имени, а не от имени главы республики. Такое заявление Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале.
«И это мое заявление как Рамзана Кадырова, а не как Главы Чеченской Республики. Об этом я уже не раз упоминал. Никаких установок на озвучивание тех или иных тезисов Кремль мне не дает. Если что-то мне нужно будет сказать как руководителю региона, то так и скажу: "Это говорю я, Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров", — заявил он.
По мнению Кадырова, Россия должна защищать свои интересы, «пока не пришлось их отстаивать на своей же территории». «Если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять Америке, то мы должны им помочь», — подчеркнул он.
Говоря о переходе на другую должность, Кадыров заявил, что не видит себя ни президентом России, ни министром, ни на какой-либо другой должности федерального уровня. «Говорил всегда и повторяю, что не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве — ни в качестве президента, ни в качестве министра и т.д. Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду», — написал глава Чечни.
Ранее председатель парламента Чечни Магомед Даудов опубликовал в своем Instagram видео, в котором Рамзан Кадыров заявил, что Украина нужна США только для размещения новой базы у границ России. Украинцы должны противостоять этому, а если они не могут, Россия должна «принять меры». «Я если был бы вместо президента, я давно забрал бы Украину, направил бы туда войска, навел бы порядок. Если сумасшедшие, продажные люди стоят во главе государства и через это государство угрожают безопасности нашего государства — а что, мы должны молчать, что ли?» — сказал Кадыров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что основы внешней политики России формулирует президент Владимир Путин.