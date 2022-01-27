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Парламент отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе

Ведомости

Депутаты сената парламента Казахстана одобрили законопроекты, в которых предлагается отменить пожизненное председательство первого президента страны Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности, сообщили «РИА Новости». Ранее поправки одобрила нижняя палата парламента.

В заключении комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам палаты, законопроекты направлены на передачу полномочий председателя АНК и Собвеза президенту Казахстана. Также в парламенте обсуждаются изменения в конституционные законы, которые сохраняют право Назарбаева входить в Конституционный совет Казахстана и выступать в правительстве и парламенте.

Нурсултан Назарбаев занимал пост президента Казахстана почти 30 лет и сложил полномочия в 2019 г. После этого он сохранил за собой посты главы Совбеза, лидера правящей партии «Нур Отан» и главы АНК. В апреле прошлого года Назарбаев объявил, что решил покинуть пост председателя АНК и передать его президенту Касым-Жомарту Токаеву. Пост главы Совбеза Назарбаев передал Токаеву 5 января на фоне массовых беспорядков в Казахстане. Впервые после протестов Назарбаев обратился к гражданам 18 января. Он отметил, что с 2019 г. является пенсионером, находится в столице на заслуженном отдыхе и не покидал территорию Казахстана. 

На фоне волнений Токаев сместил ряд высокопоставленных сторонников Назарбаева, включая главу КНБ Карима Масимова, который подозревается в госизмене. Утром 9 января пресс-служба президента сообщила, что ситуация во всех регионах страны стабилизировалась, а силовики освободили все ранее захваченные протестующими административные здания.

Ранее по теме: Назарбаев лично поставил точку в своей эпохе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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