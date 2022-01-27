Парламент отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе

Нурсултан Назарбаев занимал пост президента Казахстана почти 30 лет и сложил полномочия в 2019 г. После этого он сохранил за собой посты главы Совбеза, лидера правящей партии «Нур Отан» и главы АНК. В апреле прошлого года Назарбаев объявил, что решил покинуть пост председателя АНК и передать его президенту Касым-Жомарту Токаеву. Пост главы Совбеза Назарбаев передал Токаеву 5 января на фоне массовых беспорядков в Казахстане. Впервые после протестов Назарбаев обратился к гражданам 18 января. Он отметил, что с 2019 г. является пенсионером, находится в столице на заслуженном отдыхе и не покидал территорию Казахстана.