Парламент отменил пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе
Депутаты сената парламента Казахстана одобрили законопроекты, в которых предлагается отменить пожизненное председательство первого президента страны Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности, сообщили «РИА Новости». Ранее поправки одобрила нижняя палата парламента.
В заключении комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам палаты, законопроекты направлены на передачу полномочий председателя АНК и Собвеза президенту Казахстана. Также в парламенте обсуждаются изменения в конституционные законы, которые сохраняют право Назарбаева входить в Конституционный совет Казахстана и выступать в правительстве и парламенте.
Нурсултан Назарбаев занимал пост президента Казахстана почти 30 лет и сложил полномочия в 2019 г. После этого он сохранил за собой посты главы Совбеза, лидера правящей партии «Нур Отан» и главы АНК. В апреле прошлого года Назарбаев объявил, что решил покинуть пост председателя АНК и передать его президенту Касым-Жомарту Токаеву. Пост главы Совбеза Назарбаев передал Токаеву 5 января на фоне массовых беспорядков в Казахстане. Впервые после протестов Назарбаев обратился к гражданам 18 января. Он отметил, что с 2019 г. является пенсионером, находится в столице на заслуженном отдыхе и не покидал территорию Казахстана.
На фоне волнений Токаев сместил ряд высокопоставленных сторонников Назарбаева, включая главу КНБ Карима Масимова, который подозревается в госизмене. Утром 9 января пресс-служба президента сообщила, что ситуация во всех регионах страны стабилизировалась, а силовики освободили все ранее захваченные протестующими административные здания.