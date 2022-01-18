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Назарбаев лично поставил точку в своей эпохе

Он выступил с трехминутным видеообращением
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
youtube.com

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, с 28 декабря 2021 г., не появлявшийся на публике, подтвердил передачу всей полноты власти президенту Касыму-Жомарту Токаеву. Назарбаев заявил, что не покидал Казахстана и все время находился в его столице, названной в его честь. Ввод миротворцев Организации договора коллективной безопасности Назарбаев никак не прокомментировал. Видеообращение опубликовала пресс-служба политика на своем YouTube-канале.

«В связи с публикациями средств массовой информации сообщаю, что я в 2019 г. передал полномочия президента [Токаеву] и с тех пор являюсь пенсионером. В настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. Президент обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности, в скором времени он будет избран председателем партии «Нур–Отан» (правящая партия Казахстана. – «Ведомости»)», – сказал Назарбаев.

Видеообращение Нурсултана Назарбаева

«Никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», – подчеркнул первый президент Казахстана. Назарбаев отметил, что «30 лет не покладая рук работал во имя нашей родины», и «мы укрепили ее границы и проводили прогрессивные реформы». «Мы вместе построили независимый «Казахстан», – сказал Назарбаев.

Он также прокомментировал январские события, которые, по мнению первого главы Казахстана, имели целью «разрушение целостности страны и устоев нашего государства». «Это еще раз показывает, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос», – сказал Назарбаев, воздержавшись от того, чтобы дать свою версию заинтересованных в беспорядках.

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 5 января передал пост председателя Совета безопасности Токаеву, о чем последний объявил в обращении к нации, обосновав это необходимостью справиться с вооруженными беспорядками в стране. Беспорядки начались 2 января после объявления о повышении в два раза цен на газомоторное топливо. 4 января массовые акции протеста охватили всю страну, а 5 января начались беспорядки и вооруженные погромы, в частности, власти Казахстана фактически утратили контроль над крупнейшим городом страны – Алма–Атой. Тогда же Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать миротворческий контингент, развернутый 9 января, который должен покинуть страну к 23 января. По данным генпрокуратуры Казахстана, за время беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 полицейских и военнослужащих.

Параллельно со стабилизацией ситуации в Казахстане родственники Назарбаева покидали посты во власти и бизнес-структурах. 15 января муж младшей дочери первого президента Алии Назарбаевой Димаш Дасанов лишился занимаемой с августа 2016 г. должности председателя правления АО «Казтрансойл» (аналог российской «Транснефти»), а Кайрат Шарипбаев, с 2020 г. предположительно состоящий в неофициальном браке со старшей дочерью экс–президента Даригой, утратил позицию председателя правления QazaqGaz (ранее – «Казтрансгаз»), которую занимал с ноября 2020 г. 17 января третий по счету зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев покинул руководящий пост – главы национальной палаты предпринимателей «Атамекен». В тот же день Комитет нацбезопасности Казахстана (КНБ) объявил об уходе в отставку с поста первого зампредседателя спецслужбы Самата Абиша – племянника Назарбаева. Бывшего соратника первого президента, главу КНБ Карима Масимова еще в разгар беспорядков, 5 января, сняли с должности, а 11 января арестовали по подозрению в госизмене.

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Объективно транзит власти в Казахстане завершился еще 5 января вечером, когда Токаев объявил, что становится главой Совбеза по совместному решению с Назарбаевым, а не тогда, когда первый президент подтвердил это в видеообращении, считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Если судить по тому, в каком состоянии находится Назарбаев, – а он вполне бодр для своего возраста, возникает вопрос, была ли у него возможность выступить ранее, был ли у него доступ к прессе, потому что других объяснений, кроме искусственного ограничения доступа к медиа, найти сложно, полагает Притчин. По его мнению, это скорее элемент попытки первого президента Казахстана защитить свое наследие, так как сейчас очевидно идет серьезная атака на его семью, а также «тихое», но системное вычеркивание Назарбаева из истории Казахстана в виде демонтажа цитат и памятных табличек с его именем. Подключение Назарбаева сейчас – попытка показать, что он никуда не ушел, а сознательно переложил ответственность за страну на Токаева.

Еще одна цель обращения – способствовать политической консолидации в стране. С точки зрения Назарбаева, который последовательно с 2019 г. передавал властные рычаги и посты Токаеву, межэлитного конфликта не было. Однако старая «назарбаевская элита» лишается рычагов, и в этом отношении межэлитный раскол был, считает директор Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Дарья Чижова. Назарбаев, как консенсусная фигура, стремился не принимать участия в этих распрях. Поэтому ему не было смысла выступать раньше, ему нечего было сказать на волне протестов, одним из лозунгов которых был его уход из политики: публичное одобрение действующего президента тогда могло иметь плохие последствия для репутации самого Токаева, считает эксперт. Сам Назарбаев и его семья не заинтересованы в углублении раскола, так как он и его близкие в начале транзита получили личные гарантии своей безопасности и сохранности активов, в том числе в отношении возможности покинуть страну, отмечает Чижова.

Теперь Назарбаев станет «казахским Мао», символическим авторитетом страны, в то время как всю власть получит Токаев, уверен профессор ВШЭ и главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев. По его словам, сходным образом будут оценивать и вклад Назарбаева в историю Казахстана – признают, что он, как Мао, совершал некоторые ошибки, но его заслуги при этом велики. Конфликт элит в Казахстане действительно имел место, но Назарбаева он слабо затронул, а для его семьи закончился сравнительно мирно. Токаев отстранил родственников первого президента от управления государством, однако не отнял их личные финансовые активы и не лишил свободы. При этом сам действующий президент, хоть и позволял себе некоторую критику в адрес бизнесменов, разбогатевших при Назарбаеве, подчеркивал свою преемственность в отношении первого руководителя страны. Но теневым руководителем Казахстана Назарбаев больше не будет, вся полнота власти по итогам кризиса досталась Токаеву, резюмирует Казанцев.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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