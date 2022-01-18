Назарбаев лично поставил точку в своей эпохе

Объективно транзит власти в Казахстане завершился еще 5 января вечером, когда Токаев объявил, что становится главой Совбеза по совместному решению с Назарбаевым, а не тогда, когда первый президент подтвердил это в видеообращении, считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Если судить по тому, в каком состоянии находится Назарбаев, – а он вполне бодр для своего возраста, возникает вопрос, была ли у него возможность выступить ранее, был ли у него доступ к прессе, потому что других объяснений, кроме искусственного ограничения доступа к медиа, найти сложно, полагает Притчин. По его мнению, это скорее элемент попытки первого президента Казахстана защитить свое наследие, так как сейчас очевидно идет серьезная атака на его семью, а также «тихое», но системное вычеркивание Назарбаева из истории Казахстана в виде демонтажа цитат и памятных табличек с его именем. Подключение Назарбаева сейчас – попытка показать, что он никуда не ушел, а сознательно переложил ответственность за страну на Токаева.