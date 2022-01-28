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МИД подготовил проект новой концепции внешней политики России

Ведомости

Министерство иностранных дел подготовило проект новой концепции внешней политики России с учетом изменений международной обстановки за последние пять лет, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза.

«Министерство иностранных дел России подготовило проект обновленной редакции концепции внешней политики РФ <…> МИД России учел здесь последние изменения, происходящие в мире, в том числе здесь отражены существенные изменения, произошедшие в международной политике за последние пять лет», — отметил Путин (цитата по «РИА Новости»).

В конце прошлого года президент Путин заявил, что США и НАТО «стоят на пороге» России со своими ракетами, хотя страна никому не угрожает. Президент заявил о необходимости получить от них письменные, юридически обязывающие гарантии безопасности.

17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. 10 января Россия обсудила свои предложения с представителями США, 12 января – с НАТО, 13 января – в рамках ОБСЕ.

26 января США и НАТО передали МИДу России письменные ответы на предложения по безопасности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США не учли некоторые озабоченности России по основным вопросам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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