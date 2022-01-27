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CBS узнал о решении Белого дома пока не вводить санкций в отношении Путина

Ведомости

Белый дом решил пока что не вводить персональные санкции в отношении президента России Владимира Путина, потому что такая мера создала бы «технические трудности», сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

«США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого», — рассказала корреспондент телеканала Маргарет Бреннан. По данным ее источников, подобные меры могли бы создать «некоторые технические трудности». «Если вводить санкции против того, с кем ведутся переговоры, ему будет трудно передвигаться за границей и координировать действия с партнерами», — пояснила журналистка.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США не исключают введения санкций в отношении Путина в случае эскалации конфликта на Украине. Введение персональных санкций против Путина в случае нападения на Украину допускал и президент США Джо Байден.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что потенциальное введение санкций в отношении президента не будет болезненным для него: российским чиновникам запрещено иметь имущество за рубежом, а зарплата президента по-прежнему находится в банке «Россия», который уже находится под санкциями.

США и некоторые другие страны НАТО угрожают России санкциями в случае начала вторжения на Украину с осени прошлого года. Так, в США уже было опубликовано несколько законопроектов, предполагающих введение персональных санкций против высшего военно-политического руководства России, а также экономических, секторальных санкций, нацеленных на российскую экономику и крупные компании, в частности, банки и предприятия сырьевого сектора.

13 января Песков заявил, что подобные ограничения можно приравнять к инициативе по разрыву отношений между двумя странами. По его словам, такие шаги США не способствуют дальнейшему поиску взаимоприемлемых решений и формированию конструктивной атмосферы при обсуждении вопросов безопасности.

Российская сторона неоднократно опровергала сообщение о якобы планах военного конфликта с Украиной. Возможность вторжения России на Украину опровергают и в Киеве. Накануне министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что российские Вооруженные силы не создали ни одной ударной группировки, которая могла бы говорить о готовящемся наступлении на республику.

Ранее по теме: Песков оценил влияние возможных персональных санкций США на Путина

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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