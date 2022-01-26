Песков оценил влияние возможных персональных санкций США на Путина
Потенциальное введение санкций в отношении президента России Владимира Путина не будет болезненным для него: российским чиновникам запрещено иметь имущество за рубежом, а зарплата президента по-прежнему находится в банке «Россия», который уже находится под санкциями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее президент США Джо Байден не исключил, что США могут ввести персональные санкции против Путина в случае нападения на Украину.
Песков отметил, что конгрессмены и сенаторы США, которые предлагают заморозить активы руководства России, недостаточно разбираются в вопросе и не запрашивают данные у экспертов по России. «По нашему закону для представителей высшего руководства и для чиновников это давным-давно было запрещено. Поэтому конечно такая постановка вопроса абсолютно не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства России», — заявил он.
США и некоторые другие страны НАТО угрожают России санкциями в случае начала вторжения на Украину с осени прошлого года. Так, в США уже было опубликовано несколько законопроектов, предполагающих введение персональных санкций против высшего военно-политического руководства России, а также экономических, секторальных санкций, нацеленных на российскую экономику и крупные компании, в частности, банки и предприятия сырьевого сектора.
13 января Песков заявил, что подобные ограничения можно приравнять к инициативе по разрыву отношений между двумя странами. По его словам, такие шаги США не способствуют дальнейшему поиску взаимоприемлемых решений и формированию конструктивной атмосферы при обсуждении вопросов безопасности.
Российская сторона неоднократно опровергала сообщение о якобы планах военного конфликта с Украиной. Возможность вторжения России на Украину опровергают и в Киеве. Накануне министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что российские Вооруженные силы не создали ни одной ударной группировки, которая могла бы говорить о готовящемся наступлении на республику.