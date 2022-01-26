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Политика

Песков оценил влияние возможных персональных санкций США на Путина

Ведомости

Потенциальное введение санкций в отношении президента России Владимира Путина не будет болезненным для него: российским чиновникам запрещено иметь имущество за рубежом, а зарплата президента по-прежнему находится в банке «Россия», который уже находится под санкциями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее президент США Джо Байден не исключил, что США могут ввести персональные санкции против Путина в случае нападения на Украину.

Песков отметил, что конгрессмены и сенаторы США, которые предлагают заморозить активы руководства России, недостаточно разбираются в вопросе и не запрашивают данные у экспертов по России. «По нашему закону для представителей высшего руководства и для чиновников это давным-давно было запрещено. Поэтому конечно такая постановка вопроса абсолютно не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства России», — заявил он.

США и некоторые другие страны НАТО угрожают России санкциями в случае начала вторжения на Украину с осени прошлого года. Так, в США уже было опубликовано несколько законопроектов, предполагающих введение персональных санкций против высшего военно-политического руководства России, а также экономических, секторальных санкций, нацеленных на российскую экономику и крупные компании, в частности, банки и предприятия сырьевого сектора.

13 января Песков заявил, что подобные ограничения можно приравнять к инициативе по разрыву отношений между двумя странами. По его словам, такие шаги США не способствуют дальнейшему поиску взаимоприемлемых решений и формированию конструктивной атмосферы при обсуждении вопросов безопасности.

Российская сторона неоднократно опровергала сообщение о якобы планах военного конфликта с Украиной. Возможность вторжения России на Украину опровергают и в Киеве. Накануне министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что российские Вооруженные силы не создали ни одной ударной группировки, которая могла бы говорить о готовящемся наступлении на республику.

Ранее по теме: Володин прокомментировал слова Байдена о возможных санкциях против Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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