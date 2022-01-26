Песков оценил влияние возможных персональных санкций США на Путина

Песков отметил, что конгрессмены и сенаторы США, которые предлагают заморозить активы руководства России, недостаточно разбираются в вопросе и не запрашивают данные у экспертов по России. «По нашему закону для представителей высшего руководства и для чиновников это давным-давно было запрещено. Поэтому конечно такая постановка вопроса абсолютно не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства России», — заявил он.