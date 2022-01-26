Володин прокомментировал слова Байдена о возможных санкциях против Путина

По его мнению, США не устраивает, что при Путине Россия стала «сильно и самостоятельной». Володин отметил, что нынешний президент России не допустил развала страны и прекратил войну на Кавказе, сделал Россию экономически независимой и суверенной, проводит политику в интересах граждан, укрепил обороноспособность страны и заставил считаться с ней. «Так и скажите, что именно за это вы хотите объявить санкции против нашего президента», — заявил Володин.