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Володин прокомментировал слова Байдена о возможных санкциях против Путина

Ведомости

Власти США хотят лояльного и управляемого ими президента России и пытаются добиться этого с помощью санкций, провокаций и информационных атак, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова президента США Джо Байдена, который допустил введение санкций против президента России Владимира Путина.

«Всё встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им президента России. Методы достижения этой цели нам хорошо известны: санкции, провокации, информационные атаки. Ничего нового», — заявил Володин.

По его мнению, США не устраивает, что при Путине Россия стала «сильно и самостоятельной». Володин отметил, что нынешний президент России не допустил развала страны и прекратил войну на Кавказе, сделал Россию экономически независимой и суверенной, проводит политику в интересах граждан, укрепил обороноспособность страны и заставил считаться с ней. «Так и скажите, что именно за это вы хотите объявить санкции против нашего президента», — заявил Володин.

Он добавил, что в понимании россиян это санкции не против президента, а против выбора народа России. «Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства — России. Что стало очевидно всем», — подчеркнул Володин.

Накануне Байден допустил введение персональных санкций против Путина, если Россия вторгнется на Украину. США и некоторые другие страны НАТО угрожают России санкциями в случае начала вторжения на Украину с осени прошлого года. Так, в США уже было опубликовано несколько законопроектов, предполагающих введение персональных санкций против высшего военно-политического руководства России, а также экономических, секторальных санкций, нацеленных на российскую экономику и крупные компании, в частности, банки и предприятия сырьевого сектора.

13 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные ограничения можно приравнять к инициативе по разрыву отношений между двумя странами. По его словам, такие шаги США не способствуют дальнейшему поиску взаимоприемлемых решений и формированию конструктивной атмосферы при обсуждении вопросов безопасности.

Российская сторона неоднократно опровергала, что якобы планирует военный конфликт с Украиной. Возможность вторжения России на Украину опровергают и в Киеве. Накануне министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что российские Вооруженные силы не создали ни одной ударной группировки, которая могла бы говорить о готовящемся наступлении на республику.

Ранее по теме: Байден допустил введение санкций против Путина из-за Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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