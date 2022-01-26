Володин прокомментировал слова Байдена о возможных санкциях против Путина
Власти США хотят лояльного и управляемого ими президента России и пытаются добиться этого с помощью санкций, провокаций и информационных атак, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя слова президента США Джо Байдена, который допустил введение санкций против президента России Владимира Путина.
«Всё встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им президента России. Методы достижения этой цели нам хорошо известны: санкции, провокации, информационные атаки. Ничего нового», — заявил Володин.
По его мнению, США не устраивает, что при Путине Россия стала «сильно и самостоятельной». Володин отметил, что нынешний президент России не допустил развала страны и прекратил войну на Кавказе, сделал Россию экономически независимой и суверенной, проводит политику в интересах граждан, укрепил обороноспособность страны и заставил считаться с ней. «Так и скажите, что именно за это вы хотите объявить санкции против нашего президента», — заявил Володин.
Он добавил, что в понимании россиян это санкции не против президента, а против выбора народа России. «Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства — России. Что стало очевидно всем», — подчеркнул Володин.
Накануне Байден допустил введение персональных санкций против Путина, если Россия вторгнется на Украину. США и некоторые другие страны НАТО угрожают России санкциями в случае начала вторжения на Украину с осени прошлого года. Так, в США уже было опубликовано несколько законопроектов, предполагающих введение персональных санкций против высшего военно-политического руководства России, а также экономических, секторальных санкций, нацеленных на российскую экономику и крупные компании, в частности, банки и предприятия сырьевого сектора.
13 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные ограничения можно приравнять к инициативе по разрыву отношений между двумя странами. По его словам, такие шаги США не способствуют дальнейшему поиску взаимоприемлемых решений и формированию конструктивной атмосферы при обсуждении вопросов безопасности.
Российская сторона неоднократно опровергала, что якобы планирует военный конфликт с Украиной. Возможность вторжения России на Украину опровергают и в Киеве. Накануне министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что российские Вооруженные силы не создали ни одной ударной группировки, которая могла бы говорить о готовящемся наступлении на республику.