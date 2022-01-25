Байден допустил введение санкций против Путина из-за Украины
Президент США Джо Байден Байден заявил, что Вашингтон может ввести персональные санкции в отношении президента России Владимира Путина в том случае, если российская армия вторгнется на Украину, передает «РИА Новости».
«Да», — ответил Байден на вопрос журналиста о возможности введения санкций против главы российского государства при вторжении на Украину.
США и некоторые другие страны НАТО угрожают России санкциями в случае начала вторжения на Украину с осени прошлого года. Так, в США уже было опубликовано несколько законопроектов, предполагающих введение персональных санкций против высшего военно-политического руководства России, а также экономических, секторальных санкций, нацеленных на российскую экономику и крупные компании, в частности, банки и предприятия сырьевого сектора. 13 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные ограничения можно приравнять к инициативе по разрыву отношений между двумя странами. По его словам, такие шаги США не способствуют дальнейшему поиску взаимоприемлемых решений и формированию конструктивной атмосферы при обсуждении вопросов безопасности.
Обвинения изначально были основаны на данных западных СМИ, которые писали о наращивании Россией военного контингента вблизи границ Украины. В частности, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки писал, что на территорию Украины сразу с трех направлений якобы могут вторгнуться около 100 000 российских солдат.
Позже обвинения в том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, уже начали звучать из уст официальных лиц США и их союзников, включая руководство НАТО. При этом Песков, а также представители Министерства иностранных дел неоднократно говорили, что подобные сообщения не соответствуют действительности и Россия перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории, не собираясь ни на кого нападать.
Примечательно, что возможность вторжения России на Украину опровергают и в Киеве. Так, министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что российские Вооруженные силы не создали ни одной ударной группировки, которая могла бы говорить о готовящемся наступлении на республику. Он подчеркнул, что на сегодняшний день «угрозы» нападения не существует. Кроме того, вчера секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не видит оснований утверждать, будто Россия устроит полномасштабное наступление на Украину.
Однако Вашингтон продолжает настаивать на том, что российская армия готовит нападение на Украину, как об этом заявила сегодня пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.