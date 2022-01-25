Байден допустил введение санкций против Путина из-за Украины

США и некоторые другие страны НАТО угрожают России санкциями в случае начала вторжения на Украину с осени прошлого года. Так, в США уже было опубликовано несколько законопроектов, предполагающих введение персональных санкций против высшего военно-политического руководства России, а также экономических, секторальных санкций, нацеленных на российскую экономику и крупные компании, в частности, банки и предприятия сырьевого сектора. 13 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные ограничения можно приравнять к инициативе по разрыву отношений между двумя странами. По его словам, такие шаги США не способствуют дальнейшему поиску взаимоприемлемых решений и формированию конструктивной атмосферы при обсуждении вопросов безопасности.