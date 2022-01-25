Минобороны Украины опровергло данные о подготовке Россией наступления на страну
Вооруженные силы России не создали ни одной ударной группировки, что свидетельствовало бы о подготовке к наступлению на Украину, заявил министр обороны страны Алексей Резников в эфире телеканала ICTV.
«Сегодня, по состоянию на этот момент не создано ни одного ударного группирования Вооруженными силами РФ, что бы свидетельствовало о том, что завтра они пойдут в наступление», — заявил Резников (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, нынешняя ситуация находится на уровне весны прошлого года.
Резников заявил, что есть рискованные ситуации, которые возможны в будущем, однако «по состоянию на сегодняшний день такой демонстрации, такой угрозы не существует». Он добавил, что «не оценивает высоко» сценарий вероятного вторжения России на Украину 20 февраля, о котором говорил командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк.
Материалы о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания писали о переброске военнослужащих и техники к границам Украины. При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.