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Минобороны Украины опровергло данные о подготовке Россией наступления на страну

Ведомости

Вооруженные силы России не создали ни одной ударной группировки, что свидетельствовало бы о подготовке к наступлению на Украину, заявил министр обороны страны Алексей Резников в эфире телеканала ICTV.

«Сегодня, по состоянию на этот момент не создано ни одного ударного группирования Вооруженными силами РФ, что бы свидетельствовало о том, что завтра они пойдут в наступление», — заявил Резников (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, нынешняя ситуация находится на уровне весны прошлого года.

Резников заявил, что есть рискованные ситуации, которые возможны в будущем, однако «по состоянию на сегодняшний день такой демонстрации, такой угрозы не существует». Он добавил, что «не оценивает высоко» сценарий вероятного вторжения России на Украину 20 февраля, о котором говорил командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк.

Материалы о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания писали о переброске военнослужащих и техники к границам Украины. При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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