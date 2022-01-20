Захарова назвала причину сообщений СМИ о возможном нападении России на Украину
Сообщения западных и украинских СМИ о скором нападении России на Украину имеют цель прикрытия собственных провокаций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В настоящие время западные и украинские СМИ, а также официальные лица стали еще более активно тиражировать спекуляции на тему скорого вторжения Россию на Украину — так они это формулируют. Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности», — сказала она.
В качестве подтверждения своим словам представитель российского МИДа указала на данные об отправке оружия на Украину самолетами британских ВВС, а также более 200 спецназовцев Канады. В свою очередь США только в последний месяц поставили на Украину 30 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним.
«Мы призываем западные страны прекратить агрессивную антироссийскую информационную кампанию, перестать содействовать милитаризации Украины, затягивая ее в НАТО, а вместо этого направить усилия на побуждение Киева к выполнению минских соглашений и других международных обязательств», — добавила Захарова.
Материалы о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания писали о переброске военнослужащих и техники к границам Украины. При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.
20 января президент США Джо Байден пообещал «разрушительные» последствия для Москвы в случае эскалации конфликта на Украине. По его словам, среди возможных санкций может быть запрет для России проводить операции с долларами.