Байден заявил о последствиях для России в случае эскалации на Украине
В случае эскалации конфликта на Украине Россия может столкнется с «жесткими экономическими последствиями», в частности, среди ограничений может быть запрет для России проводить операции с долларами. Об этом на пресс-конференции заявил президент США Джо Байден.
«Я хочу дать ясно понять, что серьезное введение санкций в отношении транзакций в долларах или других вещей будут иметь негативные последствия также для США, негативные последствия для мира, разрушительные — для России», — заявил Байден (цитата по «РИА Новости»).
В январе этого года в США представили новый пакет санкций против России в случае ее вторжения на Украину. Так называемый «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022» предполагает в том числе введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также подразумевает санкции для SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям», попавшим под ограничения.
Введение жестких санкций против России может привести к обратному эффекту в виде ущерба мировой экономике и ответных российских кибератак, сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники. О том, что отключение России от международной межбанковской системы SWIFT не выгодно никому, говорил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Материалы о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. При этом Кремль и МИД неоднократно опровергали информацию о наличии у России подобных планов и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории и не собирается ни на кого нападать.