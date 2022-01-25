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Политика

Псаки не согласилась с мнением Киева об отсутствии угрозы вторжения России на Украину

Ведомости

Вашингтон видит, что российские военные к чему-то готовятся на границе с Украиной, что не согласуется с утверждениями официальных лиц в Киеве об отсутствии угрозы вторжения России на территорию республики, заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Никто не может попасть в сознание президента [Владимира] Путина и российского руководства. Что мы видим — различную подготовку, в том числе российских военных на границе», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

По словам Псаки, Москва продолжает вести «агрессивную риторику». «Мы видим рост агрессивных действий и подготовку на границе», — отметила она.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что российские Вооруженные силы не создали ни одной ударной группировки, которая могла бы говорить о готовящемся наступлении на республику. Он подчеркнул, что на сегодняшний день угрозы нападения не существует. Кроме того, вчера секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не видит оснований утверждать, будто Россия устроит полномасштабное наступление на Украину.

Осенью в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи границ Украины. Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки писал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также представители Министерства иностранных дел множество раз говорили, что подобные сообщения не соответствуют действительности и Россия перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории, не собираясь ни на кого нападать. Президент России Владимир Путин, со своей стороны, заявил, что материалы о возможном вторжении на Украину появлялись в СМИ и раньше, но до сих пор ничего подобного не произошло.

Ранее по теме: Минобороны Украины опровергло данные о подготовке Россией наступления на страну

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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