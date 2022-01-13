В Кремле приравняли возможные санкции США к разрыву отношений
В Кремле оценивают опубликованный сенатом США законопроект о возможном введении санкций против России как крайне негативный, предложенные ограничительные меры фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений между двумя странами, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Оцениваем появление подобных документов и такие заявления крайне негативно, особенно на фоне продолжающейся серии переговоров, пускай неудачных, но переговоров. Конечно, совмещение по времени этих заявлений и переговоров это попытка оказать давление на Москву, она априори бессмысленная, ибо речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений. Формулировки этих санкций, по крайней мере, кроме как так трактовать невозможно», — отметил пресс-секретарь.
По его словам, такие шаги США не способствуют дальнейшему поиску взаимоприемлемых решений, не способствуют формированию конструктивной атмосферы в ходе продолжающихся переговоров в сфере безопасности. «Москва пока ничего не планирует отвечать, потому что мы все-таки хотим надеяться на победу хоть какого-то здравого смысла и хотим надеяться, что это только громкие заявления, такое «бряцанье», прекрасное слово, дабы попытаться как-то повлиять на нашу страну», — отметил Песков.
12 января на сайте сената США был опубликован законопроект, в котором предлагается ввести санкции против России в случае ее вторжения на Украину. Имущество президента России, премьер-министра, глав МИД, Министерства обороны и генштаба на территории США будет заблокировано, им также запретят въезд на территорию страны. Под ограничения должны попасть по выбору президента США не менее трех из 12 указанных российских финансовых институтов – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк. По данным Washington Post, администрация президента США Джо Байдена поддерживает документ.
На этой неделе прошли консультации между Москвой и Вашингтоном в Женеве, а также заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. На них, в частности, обсуждались представленные МИД России требования по гарантиям безопасности, в том числе исключение дальнейшего расширение НАТО на восток. На следующий день постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью CNN заявила об отсутствии больших возможностей для компромисса с Россией по вопросу нерасширения военного блока НАТО.