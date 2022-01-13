В Кремле приравняли возможные санкции США к разрыву отношений

«Оцениваем появление подобных документов и такие заявления крайне негативно, особенно на фоне продолжающейся серии переговоров, пускай неудачных, но переговоров. Конечно, совмещение по времени этих заявлений и переговоров это попытка оказать давление на Москву, она априори бессмысленная, ибо речь идет о санкциях, которые по своей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений. Формулировки этих санкций, по крайней мере, кроме как так трактовать невозможно», — отметил пресс-секретарь.