Альфа-банк, «Открытие», Совкомбанк и другие банки могут подпасть под санкции США

Новый законопроект о санкциях против России в случае возможного «вторжения» на Украину, включая полную отмену запуска «Северного потока – 2», наказание российских компаний, предлагающих «аналоги SWIFT», санкции против отдельных чиновников и «личных активов Путина», скорее всего является информационным сопровождением переговоров по линии США-Россия и НАТО-Россия, считает эксперт Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Он напомнил, что за последние три года в конгрессе было предложено 368 законодательных инициатив по санкциям в отношении России, Китая и других стран, но из них лишь примерно 7-8% стала законами. Поэтому при появлении подобного законопроекта стоит учитывать, что он поименован как проект демократов, а проходят до статуса законов документы как минимум двухпартийные, добавил Тимофеев, «однопартийные» законопроекты реализуются крайне редко.