Альфа-банк, «Открытие», Совкомбанк и другие банки могут подпасть под санкции США

Альфа-банк, «Открытие», Совкомбанк и другие банки могут подпасть под санкции СШАОб этом говорится в американском законопроекте на случай «значительной военной эскалации» на Украине
На сайте Сената США 12 января опубликован проект закона о санкциях против России в поддержку Украины, разработанный группой сенаторов-демократов. Ранее Washington Post сообщила, что проект поддерживается администрацией президента Джо Байдена. В документе критерием введения санкций является уже не непосредственное «вторжение» российских войск на украинскую, а ситуация, которую президент США оценит как «значительную военную эскалацию» Россией и ее «сателлитами» (имеются в виду ДНР и ЛНР), которая направлена на свержение правительства Украины.
Если Байден придет к выводу, что деятельность России попадает под вышесказанное определение, то в жизнь будет претворен целый комплекс санкций. Имущество президента России, премьер-министра, глав МИД, министерства обороны и генштаба на территории США будет заблокировано, им также запретят въезд на территорию страны. Под ограничения должны попасть по выбору президента США не менее трех из 12 указанных российских финансовых институтов – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, РФПИ, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк.
Спустя 90 дней можно будет ввести санкции против структур, которые предоставляют аналоги международной платежной системы SWIFT. Операции с новыми выпусками российского госдолга на первичном и вторичном рынке, а также с долговыми бумагами минимум 10 российских госкомпаний будут запрещены. США обязуются рассмотреть все меры, чтобы помешать введению в строй газопровода «Северный поток – 2», а также составить список подсанкционных юрлиц в нефтегазовой, угольной, добывающей и перерабатывающей промышленности. Также Вашингтон увеличит военную помощь Украине на сумму $500 млн в случае российского вторжения.
Новый законопроект о санкциях против России в случае возможного «вторжения» на Украину, включая полную отмену запуска «Северного потока – 2», наказание российских компаний, предлагающих «аналоги SWIFT», санкции против отдельных чиновников и «личных активов Путина», скорее всего является информационным сопровождением переговоров по линии США-Россия и НАТО-Россия, считает эксперт Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Он напомнил, что за последние три года в конгрессе было предложено 368 законодательных инициатив по санкциям в отношении России, Китая и других стран, но из них лишь примерно 7-8% стала законами. Поэтому при появлении подобного законопроекта стоит учитывать, что он поименован как проект демократов, а проходят до статуса законов документы как минимум двухпартийные, добавил Тимофеев, «однопартийные» законопроекты реализуются крайне редко.
Наконец, стоит учитывать специфику американской законодательной власти, напоминает эксперт: партии и отдельные конгрессмены нередко соперничают в плане законодательных инициатив для внутриполитических целей, создания информационной повестки.
Это не более чем элемент торговли с Москвой, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Также это элемент торговли с республиканцами, которые вносили ещё более грозные законопроекты о санкциях к России, говорит он.