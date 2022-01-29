Токаев сообщил об отсутствии условий от Кремля для ввода сил ОДКБ в Казахстан
Россия не выдвигала никаких предварительных условий перед отправкой миротворческих сил ОДКБ в страну, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Хабар-24». Так глава государства прокомментировал слухи о том, что после направления сил ОДКБ республика якобы будет вынуждена идти на уступки России.
«Я ответственно говорю, что никаких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, и они были продолжительные, относительно того, что мы, дескать, потом рассчитаемся, естественно, не было. И никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было. В конце концов, Россия для Казахстана — это союзное государство», — сказал Токаев (цитата по ТАСС).
По словам Токаева, миротворческий контингент ОДКБ в Казахстане «не произвел ни одного выстрела». Стороны договорились, что контингент будет охранять стратегические объекты, стране «нужен был тыл», отметил глава Казахстана.
Миротворческая миссия ОДКБ началась в Казахстане после того, как 2 января на западе страны начались уличные демонстрации из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Демонстрации вскоре перекинулись и на крупные города и переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.
Казахстан не смог воспользоваться потенциалом армии в критической ситуации и был вынужден прибегнуть к внешней помощи, говорил Токаев. В состав миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистана.
По данным Генпрокуратуры страны, в ходе беспорядков пострадали более 4500 человек и погибли 225.