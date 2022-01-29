Токаев сообщил об отсутствии условий от Кремля для ввода сил ОДКБ в Казахстан

«Я ответственно говорю, что никаких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, и они были продолжительные, относительно того, что мы, дескать, потом рассчитаемся, естественно, не было. И никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было. В конце концов, Россия для Казахстана — это союзное государство», — сказал Токаев (цитата по ТАСС).