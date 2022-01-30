Великобритания анонсировала расширение санкций против России

В январе США, Великобритания, Канада и Австралия начали эвакуировать из страны своих дипломатов или членов их семей, а НАТО объявил об усилении военного присутствия в Восточной Европе (при этом альянс отказывается отправлять свои войска на Украину). В Москве планы военной агрессии категорически отрицают и заявляют, что перемещают войска на территории России по своему усмотрению.