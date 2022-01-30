Великобритания анонсировала расширение санкций против России
Великобритания представит антироссийские санкции на следующей неделе, сообщила в интервью телеканалу Sky News глава британского МИДа Элизабет Трасс. Меры вводятся из-за ситуации вокруг Украины.
«На неделе мы представим меры по улучшению санкционного законодательства. В настоящее время мы можем вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине», — сказала Трасс (цитата по ТАСС).
Министр уточнила, что власти собираются расширить перечень лиц, подпадающих под ограничения, «чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, могла попасть под санкции».
«У олигархов [президента РФ Владимира] Путина и российских компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться», — сказала глава британского МИДа.
Великобритания и страны Евросоюза разрабатывают санкции против новых проектов России в газовой сфере, которые могут быть введены в случае военного вторжения на Украину, писала газета Financial Times. По данным собеседников издания, предполагаемые меры призваны значительно сократить финансирование и передачу технологий для таких проектов. Они станут частью более масштабного пакета экономических санкций, степень их жесткости будет зависеть от масштаба российского «наступления».
Обсуждение новых санкций против Москвы началось на фоне публикаций в ряде западных СМИ, в которых говорилось о стягивании российских войск к границе с Украиной. По оценке Совета национальной безопасности Украины, на рубежах страны сосредоточено около 127 000 российских военнослужащих. В госдепе считают, что Россия может применить военную силу к западному соседу уже в феврале.
В январе США, Великобритания, Канада и Австралия начали эвакуировать из страны своих дипломатов или членов их семей, а НАТО объявил об усилении военного присутствия в Восточной Европе (при этом альянс отказывается отправлять свои войска на Украину). В Москве планы военной агрессии категорически отрицают и заявляют, что перемещают войска на территории России по своему усмотрению.