FT: ЕС и Британия готовят санкции против новых газовых проектов России

США и ЕС ранее заявляли о готовности ввести санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» в случае эскалации на Украине, однако некоторые страны, включая Германию, призывали к большей осторожности из-за газового кризиса, с которым осенью и зимой столкнулась Европа. Ранее сообщалось, что Берлин предлагает ввести исключения для энергосектора в случае, если в обсуждаемый пакет санкций войдут ограничения на транзакции российских банков. При этом накануне глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия готова ввести санкции против газопровода в случае эскалации ситуации.