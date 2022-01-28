FT: ЕС и Британия готовят санкции против новых газовых проектов России
Великобритания и страны Евросоюза разрабатывают санкции против новых проектов России в газовой сфере, которые могут быть введены в случае военного вторжения на Украину. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.
По данным собеседников издания, предполагаемые меры призваны значительно сократить финансирование и передачу технологий для таких проектов. Они станут частью более масштабного пакета экономических санкций, степень их жесткости будет зависеть от масштаба российского «наступления».
Обсуждаемые рестрикции могут затронуть и несколько крупных иностранных компаний — в том числе BP, Total и Shell. BP принадлежит доля в «Роснефти», Total является одним из основных акционеров «Ямал СПГ» наряду с «Новатэк» и китайскими инвесторами, Shell в прошлом году заключила пятилетний контракт с «Газпромом».
Санкции против новых российских газовых проектов рассматриваются в качестве способа нанести удар по «основной отрасли» российской экономики, потенциально избегая краткосрочных последствий в виде подорожания газа, которые бы испытали в Европе, если бы поставки энергоносителей были внезапно нарушены, отмечает FT.
США и ЕС ранее заявляли о готовности ввести санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» в случае эскалации на Украине, однако некоторые страны, включая Германию, призывали к большей осторожности из-за газового кризиса, с которым осенью и зимой столкнулась Европа. Ранее сообщалось, что Берлин предлагает ввести исключения для энергосектора в случае, если в обсуждаемый пакет санкций войдут ограничения на транзакции российских банков. При этом накануне глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия готова ввести санкции против газопровода в случае эскалации ситуации.
Обсуждение новых санкций против Москвы началось на фоне публикаций в ряде западных СМИ, в которых говорилось о стягивании российских войск к границе с Украиной. По оценке Совета национальной безопасности Украины, на рубежах страны сосредоточено около 127 000 российских военнослужащих. В госдепе считают, что Россия может применить военную силу к западному соседу уже в феврале.
В январе США, Великобритания, Канада и Австралия начали эвакуировать из страны своих дипломатов или членов их семей, а НАТО объявил об усилении военного присутствия в Восточной Европе (при этом альянс отказывается отправлять свои войска на Украину). В Москве планы военной агрессии категорически отрицают и заявляют, что перемещают войска на территории России по своему усмотрению.