Bloomberg: ФРГ хочет исключить энергосектор из возможного пакета санкций против России

По данным Bloomberg, в настоящее время Германия готова присоединиться к санкциям, которые включали бы полную заморозку активов и запрет на операции для избранной группы российских банков; дополнительные ограничения на операции с суверенным долгом РФ; ограничения на рынке капитала для российских государственных предприятий и запрет на торговлю для некоторых из них; ограничения на экспорт из России некоторых металлов и химических веществ; ограничения на ввоз в строну отдельных предметов роскоши и высокотехнологичных товаров; ужесточение ограничений на торговлю товарами, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях; запреты на поездки и замораживание активов крупных бизнесменов, а также ограничения на инвестиции в России.