Bloomberg: ФРГ хочет исключить энергосектор из возможного пакета санкций против России
Германия хочет, чтобы для энергетического сектора было сделано исключение в случае, если в рамках обсуждаемого пакета санкций против России войдут ограничения на транзакции российских банков. Это следует из документов, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg.
Германия обеспокоена тем, что без этого исключения поставки энергоносителей в Европу могут оказаться под угрозой, пишет Bloomberg со ссылкой на один из документов. При этом оно не будет препятствовать возможным санкциям против газопровода «Северный поток — 2».
По словам собеседников издания, другие крупные страны Западной Европы разделяют эту позицию. Один неназванный чиновник предположил, что исключение для энергосектора, вероятно, будет частью окончательного пакета санкций, согласованного с США, который будет введен в случае предполагаемого нападения России на Украину. Представитель ЕС сообщил агентству, что обсуждаемые опции также включают ограничения на конвертацию рубля в другие валюты, торговлю с западными странами и доступ к ключевым технологиям.
По данным Bloomberg, в настоящее время Германия готова присоединиться к санкциям, которые включали бы полную заморозку активов и запрет на операции для избранной группы российских банков; дополнительные ограничения на операции с суверенным долгом РФ; ограничения на рынке капитала для российских государственных предприятий и запрет на торговлю для некоторых из них; ограничения на экспорт из России некоторых металлов и химических веществ; ограничения на ввоз в строну отдельных предметов роскоши и высокотехнологичных товаров; ужесточение ограничений на торговлю товарами, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях; запреты на поездки и замораживание активов крупных бизнесменов, а также ограничения на инвестиции в России.
Отмечается, что пока ЕС и США работают над комплексным пакетом санкций, каждая страна пытается оградить свою экономику от потенциальных последствий. Так, несколько крупных европейских стран попытались добавить в него исключения, детали которых не раскрываются, а также настаивали на введении мер защиты текущих контрактов и переходных периодов перед вступлением санкций в силу.
Обсуждение возможных экономических санкций против России происходит на фоне обеспокоенности стран Евросоюза и США передвижением российских войск у границы с Украиной. Официальные лица в этих странах неоднократно предупреждали Россию о недопустимости военной агрессии. В Кремле категорически отрицают наличие каких-либо планов нападения на соседнее государство.