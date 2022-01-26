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Bloomberg: ФРГ хочет исключить энергосектор из возможного пакета санкций против России

Ведомости

Германия хочет, чтобы для энергетического сектора было сделано исключение в случае, если в рамках обсуждаемого пакета санкций против России войдут ограничения на транзакции российских банков. Это следует из документов, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg.

Германия обеспокоена тем, что без этого исключения поставки энергоносителей в Европу могут оказаться под угрозой, пишет Bloomberg со ссылкой на один из документов. При этом оно не будет препятствовать возможным санкциям против газопровода «Северный поток — 2».

По словам собеседников издания, другие крупные страны Западной Европы разделяют эту позицию. Один неназванный чиновник предположил, что исключение для энергосектора, вероятно, будет частью окончательного пакета санкций, согласованного с США, который будет введен в случае предполагаемого нападения России на Украину. Представитель ЕС сообщил агентству, что обсуждаемые опции также включают ограничения на конвертацию рубля в другие валюты, торговлю с западными странами и доступ к ключевым технологиям.

По данным Bloomberg, в настоящее время Германия готова присоединиться к санкциям, которые включали бы полную заморозку активов и запрет на операции для избранной группы российских банков; дополнительные ограничения на операции с суверенным долгом РФ; ограничения на рынке капитала для российских государственных предприятий и запрет на торговлю для некоторых из них; ограничения на экспорт из России некоторых металлов и химических веществ; ограничения на ввоз в строну отдельных предметов роскоши и высокотехнологичных товаров; ужесточение ограничений на торговлю товарами, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях; запреты на поездки и замораживание активов крупных бизнесменов, а также ограничения на инвестиции в России.

Отмечается, что пока ЕС и США работают над комплексным пакетом санкций, каждая страна пытается оградить свою экономику от потенциальных последствий. Так, несколько крупных европейских стран попытались добавить в него исключения, детали которых не раскрываются, а также настаивали на введении мер защиты текущих контрактов и переходных периодов перед вступлением санкций в силу.

Обсуждение возможных экономических санкций против России происходит на фоне обеспокоенности стран Евросоюза и США передвижением российских войск у границы с Украиной. Официальные лица в этих странах неоднократно предупреждали Россию о недопустимости военной агрессии. В Кремле категорически отрицают наличие каких-либо планов нападения на соседнее государство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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